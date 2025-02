Gonzalo Miró carga contra Mapi León por el tocamiento a Daniela Caracas: "¿Va a negar lo que está viendo todo el mundo?"

El fútbol femenino español se ha visto envuelto en una gran polémica tras el partido entre el Espanyol y el FC Barcelona. Sin importar el resultado del encuentro, la atención se ha centrado en un supuesto tocamiento por parte de la jugadora azulgrana Mapi León a Daniela Caracas. Este incidente ha generado un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales, especialmente tras la respuesta oficial del FC Barcelona, que niega lo ocurrido.

En las imágenes del partido, se puede observar cómo Mapi León parece tocar la entrepierna de Daniela Caracas mientras le dice algo. Según algunas versiones, la futbolista del Barça habría pronunciado la frase: "¿Tienes picha?". No obstante, el club azulgrana ha salido en defensa de su jugadora, asegurando que no hubo intencionalidad en el gesto y que en realidad la defensa habría dicho: "¿Qué te pasa?".

El FC Barcelona emitió un comunicado en el que desestimaba las acusaciones y calificaba el incidente como un "lance del juego". Esta respuesta ha generado indignación en diversos sectores, ya que el Espanyol considera que su jugadora ha sido víctima de una agresión. Aunque el club blanquiazul ha decidido no denunciar los hechos, Caracas aún podría tomar acciones legales por su cuenta. El tema ha sido analizado en profundidad en el programa 'Más Vale Tarde' de laSexta, donde los presentadores y tertulianos han examinado detenidamente las imágenes. Uno de los comentaristas más críticos con la postura del Barcelona ha sido Gonzalo Miró, quien no ha dudado en expresar su descontento. "Me parece insultante el comunicado del Barça", ha afirmado Miró, agregando que le sorprendía la manera en la que el club catalán intentaba minimizar el incidente. "¿Me vas a negar lo que está viendo todo el mundo? Es que no tiene ni pies ni cabeza", ha insistido. Para el analista, el problema no radica solo en la acción de Mapi León, sino en la reacción del club blaugrana al tratar de justificar lo ocurrido.

Por otra parte, Gonzalo Miró también ha destacado la falta de autocrítica por parte del Barcelona y ha comparado la situación con otros escándalos recientes en el fútbol español, como el caso Rubiales. "No tienen a nadie que les aconseje que pidan perdón y reconozcan que se han equivocado", ha cuestionado. La periodista Tania Sánchez, también presente en la tertulia, ha coincidido con Miró en que este tipo de situaciones deben visibilizarse para dejar claro que cualquier contacto no consentido en cualquier contexto es inaceptable. Por el momento, Daniela Caracas no ha hecho declaraciones públicas más allá del comunicado de su club, en el que se menciona que la jugadora está en "shock" por lo sucedido y necesita tiempo para procesarlo.