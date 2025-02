Irene Montero "llora" lágrimas de señoro para capear la acusación de infiel a Iglesias

La exdiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey, que no se caracteriza por su delicadeza en las palabras, ha bombardeado a sus viejos colegas de la formación morada con mensajes a través de sus redes sociales. "Desatada", como ella misma reconoce, ha denunciado las conductas machistas de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Al primero le acusa de ser "infiel", "narcisista" y un "ególatra". De Monedero dice que "está salido". Los hechos a los que se refiere para concluir con estos calificativos se remontan al cierre de fin de campaña de las Europeas de 2014. "Tras el mitin en el Reina Sofía, fuimos a Lavapiés a tomar unas copas". Allí, dice, Monedero "me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui (donde mis amigos me daban cobijo). Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compa. Está salido".

Juan Carlos Monedero junto al secretario general del partido, Pablo Iglesias. larazon

Sánchez, que se desvinculó del partido en 2018, acusa a Iglesias de haber sido infiel a su anterior pareja, Tania Sánchez, y publica esta descripción: : "Psicópata no creo, porque le he visto tener sentimientos. Ególatra por un tubo: hijo único adorado hasta el éxtasis por su madre, hasta límites insospechados, enfermizo. Eso sí lo he visto". Y sigue: "Es un narcisista de libro, ejemplar… un auténtico caso de estudio, pero no creo que sea un psicópata. Eso no".

Sus siguientes palabras han sido para Irene Montero, actual pareja de Iglesias: "Mira Irene, como tu Pablete me tiene block porque es un jodido cobarde que no se atreve a leerme, le dices de mi parte que es un mierdas, pero sobre todo que deje de señalar mujeres feministas". Y continúa: "Por cierto, yo le he visto ser infiel, con estos ojitos que tengo... Todavía no estaba contigo, pero ya sabes, las cabras siempre tiran pal'monte. Avisada quedas".

Ajena a las advertencias, Montero ha celebrado al mismo tiempo su 37 cumpleaños y San Valentín dejando testimonio de todo ello en su cuenta de Instagram. En una de sus últimas publicaciones posa en solitario en su casa con cinco tartas en miniatura. Una con los números de su edad y otras dos en forma de corazón rojo. En el fondo de la imagen aparecen unos dibujos infantiles. "Mis 37 retratados por mis hijos", escribe la política.

Solo un día después, dio paso a las lágrimas. No de cocodrilo, ni de llanto humano, sino de granada y mora. Un licor de "lágrimas de señoro" con el que ha brindado con un grupo de mujeres en La Sinsorga, un espacio cultural feminista situado en el casco viejo de Bilbao. Con ellas, según publica en su cuenta de Instagram, hizo un brindis por la vida: "Que viva la vida". Todo un golpe donde más le puede doler a quien trató de ofenderla.