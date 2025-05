¿Hace trampa Donald Trump jugando al golf? "Tantas veces como respira"

Donald Trump no tolera perder bajo ninguna circunstancia. No se lo permitiría ni en un juego tan trivial o infantil como las canicas. Su espíritu competitivo es tan fuerte en sus pasatiempos como en el poder, si bien el golf le está permitiendo que una y otra cosa acaben siendo dos caras de una misma moneda, la de sí mismo. Es un apasionado de este deporte y gran parte de su mundo gira alrededor de él. Por eso, ha compartido con humor el clip falso en el que golpea a su archienemigo Bruce Springsteen con una pelota de golf. A quien no le hace la mínima gracia es al músico, que no da tregua en la gresca verbal que mantiene con el presidente de Estados Unidos.

El 21 de mayo, Trump usó la plataforma Truth Social para compartir un clip de sí mismo jugando al golf, apuntando a Bruce Springsteen, que acaba en el suelo. En la apertura de su gira europea, el cantante aprovechó para lanzar dardos contra su política que encontraron la réplica inmediata del mandatario: "Esta 'ciruela pasa' seca de un rockero (¡su piel está toda atrofiada!) debería mantener la boca cerrada hasta que vuelva al país, eso es 'lo normal'. Entonces veremos cómo le va".

Trump llama "imbécil prepotente" a Bruce Springsteen tras sus críticas sobre el escenario Archivo EFE Agencia EFE

Sobre el césped real, Donald Trump también llama la atención. Según ha publicado Le Figaro, es un "gran tramposo", que juega usando todo tipo de estratagemas y mentiras para acumular victorias, cueste lo que cueste. Con su actitud, se ha ganado la suspicacia de quienes juegan con él, sobre todo a la hora de contar los puntos. Según la publicación, no lo hace con demasiada honestidad.

Un tercio de su tiempo

Ajeno a las críticas o comentarios que pueda recibir, el presidente aprovecha su tiempo libre para disfrutar de su deporte favorito. La página web Trump Golf Track publicó que pasa más horas de las que se suponen prudentes para el cargo que ocupa. Casi un tercio de su tiempo. Curiosamente, eso mismo le criticó a Barack Obama, también aficionado al golf, en 2014. "Pasó el día jugando al golf, sin atender los muchos problemas y dificultades del país", escribió en sus redes sociales.

"Ahora él hace lo mismo y disfruta mintiendo cuando juega, tanto como respira, siempre que le permita ganar", declara un testigo al periódico francés. En su libro de 2019, "Commander in Chief", el periodista deportivo Rick Reilly afirmó que el presidente ha conseguido con su manera de jugar "retroceder el deporte 30 años". "Justo cuando estaba ganando popularidad, nos encontramos con este tipo que hace trampas como un loco", escribió desanimado.

Después de codearse con él varias veces en los campos, comprobó que usaba todas las argucias posibles con tal de ganar el partido. Según dice, es un pensamiento generalizado entre los jugadores profesionales y amateurs que le han visto jugar y han confiado en él.