La guerra de señoritas de Ábalos: los dardazos entre Valeri y Anaís a costa del exministro

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, continúa protagonizando titulares tras verse envuelto en un escándalo por su asesor, quien supuestamente traficaba maletines de billetes mientras por su despacho desfilaban “amigas especiales” y presuntas prostitutas.

Anaís es una de esas mujeres que se vinculan con el excéntrico estilo de vida del exministro. Se trata de una actriz porno que intentó evitar que los agentes de la UCO incautaran el célebre disco duro de Ábalos durante el registro de su casa, un gesto que tuvo en favor del socialista. “Él tenía miedo de entrar a la cárcel”, reconoció ella a La Sexta.

Otro nombre a destacar en la surrealista trama es el de Valeri Cuellar, una scort transexual, antigua amante de Álvaro Muñoz Escassi, que asegura que fue una de las mujeres colombianas a las que Ábalos contrató para una de sus noches locas.

Guerra entre Anaís y Valeri a costa de Ábalos

Su entrada en escena ha provocado una guerra de señoritas de Ábalos, puesto que Anaís ha cargado contra ella a través de sus redes sociales, asegurando que miente y que no tiene nada que ver con Ábalos.

Un desmentido que, por supuesto, no ha sentado nada bien a Valeri, que no ha tardado en responder a Anaís. “Estoy recibiendo presión y difamación de ella. No sé si la ha puesto Ábalos o es ella la que se está metiendo en algo que no le importa, porque según lo que he visto, ella salió en una entrevista hablando mal de él y refiriéndose fatal a él, y hasta decía que le tenía miedo, y ahora le defiende…”, ha comenzado reprochando Cuellar.

Valeri Cuéllar Cedida

Valeri ha ido a por todas y ha sacado a relucir el asunto del disco duro, haciendo ver que Anaís está implicada en un turbio asunto legal que debería preocuparle, en lugar de poner el foco en ella. “Conecta lo que dices con tu cabeza y no te eches al agua tú sola, y más bien preocúpate por lo que hiciste, ayudando a guardar un disco duro, en vez de enfocarte en mí. Ella ya ha borrado todas las publicaciones en las que me difama después que me pusiera en contacto con mi abogada, y ya se encargará de esta situación mi abogada, porque en mensajes privados también siguió”, dice la colombiana sobre posibles acciones legales a emprender contra Anaís.

“Parece que le importa más el tema mío que el tema que tiene ella, que es más delicado y fuerte”, concluye Cuéllar.