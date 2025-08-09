Pasarela política: Diana Morant, la esperanza fallera de Pedro Sánchez

Dicen que a Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la echan mucho de menos en el partido socialista de Valencia porque cada vez que sucede algo, siempre parece ser la última en llegar. Visto esto, algunos pensarán ahora que tras la última polémica que ha afectado a la Comunidad Valenciana, con el cuestionamiento de la calidad como copista del comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, la ministra podía incluso no haber llegado nunca, empeñada en ensalzar la calidad profesional de una persona que, visto lo visto, nunca debía de haber tenido el cargo que tuvo. Sea como fuere, ella se erige como la gran esperanza de Pedro Sánchez en la terreta y presume de que su madre fue hija de criados, omitiendo curiosamente que ella fue la nieta.

Exalcaldesa de Gandía y exreina fallera, el perfil elegido por el presidente del Gobierno parece tener mucho que ver con Yolanda Díaz: ambas vienen de comunidades con mar y ambas han pegado un giro radical a su estilo tras llegar a Madrid.

Si comparamos las imágenes de Morant cuando todavía no había dado el salto al Consejo de Ministros, veremos cómo la valenciana –como hizo la gallega– ha ido perfilando mucho sus looks, buscando convertirse quizás en el contrapeso de moda que nunca ha conseguido ser María Jesús Montero.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant durante un pleno del Senado Kiko Huesca Agencia EFE

Además de su ya conocida melena, un icono de la bancada azul, Morant destaca por varios rasgos clave. Por una parte, ella es de darlo todo o no dar nada, es decir: o el escote es pronunciado o va tapada hasta el cuello. No es de medias tintas. Otra de las características que observamos en su armario es su debilidad por las formas más femeninas, buscando quizás dulcificar a través de la moda sus palabras.

Diana Morant protagoniza una nueva edición de ‘Encuentros SER’ en Valencia Jorge Gil Europa Press

Le pierde un volante, un lunar o un cuello de bebé y, a veces, es capaz de llevarlo todo junto. Es fiel también al tacón, ya sea en salones o en botas altas, y tan pronto luce bolso de piel, la cartera de Ministra o una tote bag de tela.