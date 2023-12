El quinto hermano de las Koplowitz se queda sin herencia

Carlos Koplowitz (62 años) no cierra capítulo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo inadmite el recurso por la herencia que interpuso en junio de 2023 para reclamar la parte que le corresponde como hijo biológico de Ernesto Koplowitz, padre de las poderosas empresarias Alicia y Esther, fallecido en 1962. Ante esta situación, ha decidido recurrir a la ONU, Sección de Derechos Humanos, en Suiza, según ha anunciado esta mañana en rueda de prensa en Sevilla, junto a su abogado Fernando Osuna.

Tres familias paralelas

Es el quinto hermano del clan Koplowitz. Su padre, el empresario Ernesto Koplowitz Stenberg, falleció a causa de una caída del caballo, a los 52 años, sin tiempo para poner orden en su propio caos vital. El patriarca del FCC tuvo cinco hijos. Ernesto e Isabel, sí reconocidos, nacieron de su relación con Isabel Amores. Alicia y Esther, de su matrimonio con Esther Romero de Joseu. El último, este empresario que reclama su parte de la herencia paterna nació del romance extramatrimonial con la venezolana Albertina Rangel. Al morir, Ernesto dejó tres familias decapitadas en lo emocional y, en el caso de Carlos, también en lo económico. Él tenía solo nueve meses.

La empresaria Esther Koplowitz, en una imagen de archivo larazon

Su madre, Albertina, trabajaba como secretaria de dirección en Venezuela cuando conoció a Ernesto en un restaurante. La atracción fue mutua y él consiguió que la joven se trasladase a Europa para continuar su idilio clandestino sin levantar sospechas. Se alojó en Madrid, luego en Francia, Suiza… En este último país nació Carlos. Todo en la sombra, en la ocultación más ignominiosa para una mujer a quien le hacía creerse querida.

El padre obraba según su capricho y, con el fin de evitarle el estigma del embarazo en la soltería, ajustó el matrimonio de su amante con uno de sus empleados, una situación que ella enseguida repudió. Sin medios para sobrevivir y sin el amor de su vida, Albertina regresó a Venezuela con su hijo. Hasta 2012, Carlos llevó el apellido del marido forzoso de su madre, Iglesias. Ese año, después de 25 batallando por ser reconocido como hijo biológico de Ernesto, cumplió su primer deseo. La Justicia reconoció su filiación a la vista de los resultados contundentes que arrojaron las pruebas genéticas, una vez exhumados los restos mortales del padre.

Cartas llenas de sentimiento

El camino no fue fácil, según cuenta a LA RAZÓN su abogado, Osuna. Para demostrar su identidad, tuvo que arrancar de cero, tirando de lo más sagrado: la vida íntima de su madre. Su memoria, el álbum fotográfico familiar y unas cartas de amor que Albertina había guardado como oro en paño. Todo por demostrar que, además de hijo, Carlos era el fruto de un amor y no de una locura pasajera. La correspondencia entre 1956 y 1961 fue decisiva para justificar la exhumación del cadáver y también para demostrar ante la Justicia ese vínculo familiar real.

En la adolescencia, Carlos tuvo contactos intermitentes con algunos de sus hermanos, especialmente con Ernesto, el primogénito. Gracias al empresario estadounidense Louis Gonda, amigo del patriarca, y con la mediación de los Alberto (entonces casados con las hermanas Koplowitz), Albertina consiguió por parte de la acaudalada familia algunas ayudas económicas. Al menos pudo permitirse educación en buenos colegios de Europa.

Como una Cenicienta sin zapatos

Estas relaciones entrecortadas, las negativas recibidas, el sí pero no, han hecho de la biografía de Carlos una montaña rusa emocional. Una Cenicienta que tan pronto camina con zapato de cristal como con alpargatas. Reconoce que, a pesar de todo, ha sido "una aventura apasionante".

Alicia y Esther Koplowitz en 2017 GCH GTRES

Tras la negativa de las hermanas Koplowitz a admitir su derecho a la herencia y, con varias sentencias en contra por parte de los tribunales españoles, el verano pasado elevó la demanda ante el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Esa porción de herencia que dice que le corresponde es, según su abogado, incalculable. "Han pasado más de 60 años y habría que actualizar todos los valores que están en juego. De todos modos, lo que ahora se debate no es la cantidad, sino el derecho a heredar".

Había muchas esperanzas de que le diesen la razón, según el letrado, que no entiende la negativa de las hermanas, cuando "con posterioridad a su nacimiento, durante muchos años le trataron como un hermano". A pesar de este varapalo, continuarán batallando. Osuna considera que concurren los requisitos para que finalmente Derechos Humanos "proceda a reconocer derechos hereditarios en condiciones de igualdad con los hijos matrimoniales a un hijo no matrimonial en una sucesión abierta con anterioridad a 1978. Hay varias sentencias en las que se han tomado decisiones similares en los últimos años".

El padre, un avezado ingeniero que huyó del holocausto

Ernesto Koplowitz nació en 1908, en el seno de una familia judía de la Alta Silesia, un territorio entonces alemán, lo que le obligó a huir del holocausto. Se había formado como ingeniero en un contexto industrial muy potente y, después de recorrer varios países, se asentó en España dispuesto a aplicar lo aprendido. A los pocos años adquirió la empresa de construcción que terminó siendo la actual Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Su carácter jovial y sus cualidades físicas le ayudaron a amistarse con la alta sociedad española y en la década de los cuarenta conoció a la aristócrata Esther Romero de Juseu, hija de los marqueses de Cárdenas.

La reforma de 1997, que ya no diferencia a los hijos nacidos fuera del matrimonio del resto, libró a sus hermanos Ernesto y a Clara Isabel de esa etiqueta de "reconocidos, pero ilegítimos". Carlos, sin embargo, no estaba reconocido cuando quedó huérfano. Fue el argumento para no tener su sitio como quinto hermano en una de las familias más poderosas y ricas del mundo.