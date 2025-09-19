El rey Carlos III y su fallido romance con la hija de este presidente de Estados Unidos: "Podría haberme casado"

La diplomacia siempre puede dar lugar a historias de lo más inesperadas. Desde amistades hasta rivalidades, y pasando por algún que otro romance, las relaciones internacionales continúan demostrando ser un caldo de cultivo de secretos y emociones fuertes. Hace varias décadas, este mismo caldo podría haber alcanzado el punto de ebullición si así lo hubiera querido el Rey Carlos III.

A raíz de la visita oficial de Donald y Melania Trump a Reino Unido, el monarca británico ha querido organizar una cena de honor para el presidente de Estados Unidos y su primera dama. Entre brindis y manjares, Carlos III ha rememorado el fallido romance que tuvo con una joven estadounidense perteneciente a una familia importantísima.

Fue en el verano del 70

Con tan 21 años, el por aquel entonces heredero a la Corona se encontraba de gira por Norteamérica junto a sus padres y su hermana, la Princesa Ana. Tras haber visitado las maravillas de Canadá, los Windsor acudieron a Washington para una visita semioficial a Estados Unidos.

"A lo largo de mi vida, desde mi primera visita a Estados Unidos (...) he apreciado los estrechos lazos que unen a los pueblos británico y estadounidense", ha confesado el monarca durante su intervención en la cena en honor a los Trump. Segundos más tarde, Carlos III soltaría la primicia: "¡Yo mismo podría haberme casado con un miembro de la familia Nixon!".

Un intento de amor de juventud

Durante los primeros meses de Richard Nixon al frente de la Casa Blanca, tanto los diplomáticos de Estados Unidos como los de Reino Unido vieron una posible alianza y ocasión de estabilidad a través del hijo de la difunta Reina Isabel. Su pretendienta, ni más ni menos, era Tricia Nixon, la primogénita del presidente.

Si bien hubo esfuerzos por ambas partes para que el amor se impusiera por encima de los husos horarios y las diferencias culturales, los principales implicados lo vieron inviable. Eso sí, consta que tuvieron varias citas, entre las que se incluye una cena y un partido de béisbol.

Tricia Nixon no tardaría mucho en dar el 'sí, quiero', ya que contraería matrimonio a los 25 años con el abogado Edward Finch Cox. En el caso del por aquel entonces Príncipe Carlos, este tendría que esperar hasta 1981 para pasar por el altar. Lo haría de la mano de Diana Spencer, más conocida como Lady Di, con quien tendría a sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry.