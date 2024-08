Carmen Borrego reacciona a las fotos de los besos de su hijo con un nuevo amor

El clan Campos nunca descansa y cuando parece que la tranquilidad se instala entre sus miembros, un nuevo escándalo le devuelve a la primera plana. Después del boom que ha supuesto el embarazo de Alejandra Rubio y las dispares reacciones a la llegada de su primer hijo con Carlo Costanzia, llega una buena nueva también para su primo, José María Almoguera. Al menos esperemos que no se le haya amargado el dulce que supone que el amor haya llegado de nuevo a su vida, como así se ha podido comprobar en el kiosco rosa este miércoles. Después de meses con el enfrentamiento con su madre, Carmen Borrego, en boca de todos, el silencio se impuso. Los protagonistas dejaron de hacerse feos públicos e imponer la normalidad en el hecho de que no medien palabra. Pero ahora la hija de María Teresa Campos ha tenido que romper su silencio para valorar los apasionados besos de su vástago.

Han pasado tan solo cuatro meses desde que el hijo de Carmen Borrego apareciese en una revista anunciado su ruptura con Paola Olmedo. Aprovechaba la exclusiva para culpar a su madre por su fracaso matrimonial, mientras ella sobrevivía a duras penas en ‘Supervivientes’. Al regresar se enteró de que le habían declarado la guerra y desde entonces no existe contacto alguno y cuando se cruzan por los pasillos de Mediaset se quitan la cara. Es por eso que la colaboradora se ha enterado por el papel cuché que su hijo podría estar de nuevo enamorado. Al menos sí de que ha encontrado una chica nueva con la que se siente cómodo como para dar el paso de iniciar algo más. Sus besos y carantoñas en la portada de la revista ‘Semana’ no dejan lugar a dudas: son algo más que simples amigos.

Carmen Borrego se ha enfrentado a este reportaje fotográfico en el que su hijo desata la pasión en plena calle con un nuevo amor. Lo ha hecho desde el plató de ‘Vamos a ver’, donde ha respondido a las preguntas que le han hecho, aunque poniendo cierta distancia por la delicada situación en la que se encuentra su relación con José María. Lo primero que ha querido destacar, como viene haciendo en cada intervención pública cuando habla de su hijo, es que lo único que persigue es su felicidad. Si él es feliz, ella también. Algo que ha repetido incansables ocasiones: “Sabéis que no me gusta hablar de mi hijo, pero si lo veo feliz, estoy feliz. Se ha especulado mucho de sí se habían inventado la separación y ahora se demuestra que no están juntos”, apuntilla la colaboradora. Y es que desde su ruptura la sospecha del montaje ha planeado sobre ellos, más después de ser pillados juntos en varias ocasiones.

Además, Carmen Borrego ha puesto énfasis en la libertad de su hijo para rehacer su vida después del mazazo que ha supuesto su ruptura matrimonial. Paola Olmedo no solo era el amor de su vida, sino también la madre de su hijo, lo que ha supuesto un revés muy grande que ha tenido que asimilar este tiempo en el que, además, no se hablaba con su madre. Cuatro meses han sido suficientes para volver a flote, algo de lo que se alegra mucho su madre desde la distancia y en un plató: “Mi hijo es libre y puede hacer lo que quiera. Es un chaval muy guapo, tiene que rehacer su vida y estar con las chicas que quiera estar”.

Algo que le confirma Adriana Dorronsoro, al reconocerle que su hijo se siente pleno e incluso se plantea retomar el contacto perdido: “Yo tengo que decir que he estado preguntando en el entorno de José María Almoguera y me consta Carmen que tu hijo está muy liberado, que así como en un principio estaba muy pendiente de volver con Paola, que estaba enamorado y que podría estar pensando en acercarse a ti… Parece que está abriendo los ojos, que se está dando cuenta que Paola le está utilizando un poco”. Carmen Borrego se alegra de que su hijo esté más cerca del perdón, pero pide que velen por su nieto: “No sé si mi hijo se va a acercar a mí por este motivo, repito que estoy abierta siempre a tener a mi hijo junto a mí. Yo quiero que sea feliz, me consta que es un padrazo y lo importante es que se lleve bien con su ex porque tienen un hijo”, zanjaba, buscando que exista cordialidad con su exnuera, aunque ella no la tenga.