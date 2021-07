Carmen Borrego, desterrada: David Valldeperas le cierra las puertas para siempre

Gente

Adiós

No hay semana en la que las hermanas Campos no sean noticia. En esta ocasión le ha llegado el turno a Carmen Borrego, por sus declaraciones vertidas en una entrevista con la revista Lecturas sobre su posible regreso a ‘Sálvame’. Una vez más, la colaboradora de ‘Viva la vida’ divaga sobre la idea de volver al programa que tantos disgustos le dio en su día, una actitud que ha sacado de quicio a Kiko Hernández. “Siempre igual, que vuelvo, que no vuelvo...”, ha espetado el tertuliano.

Cansado de que “potota”, tal y como él se refiere a la hija pequeña de María Teresa, siempre especule con el mismo asunto, ha preguntado en pleno directo a su jefe, David Valldeperas, si quiere que Carmen Borrego recupere su puesto de trabajo en Sálvame, y el director del magacín no ha podido ser más claro: “Me acaba de decir el director: ‘No te quieren en este plató. No vas a volver a pisar este plató'. ¡Aquí no te quieren ya! ¡Deja el tema ya de ‘no sé si estoy preparada’”, ha exclamado Kiko Hernández.

Carmen Borrego en 'Viernes Deluxe'

Lo cierto es que hace pocas semanas se anunció que Carmen Borrego había recibido una oferta para volver a ‘Sálvame’ para ejercer la figura de defensora del espectador, que ahora recae sobre Rocío Carrasco, pero su demora a la hora de aceptar la propuesta enfadó a los altos mandos del programa. “Tu tren ya ha pasado”, sentenció David Valldeperas sobre el fichaje de la hermana de Terelu Campos.

Fue en 2019 cuando Carmen Borrego se despidió para siempre de ‘Sálvame’, muy afectada por los constantes ataques que recibía de parte de algunos compañeros. La tertuliana se sentía el hazmerreír del programa y la gota que colmó el vaso fue el tartazo que Payasín le propinó después de haberse sometido a una cirugía plástica. A partir de ese momento, tanto ella como su hermana Terelu abandonaron su silla en el magacín vespertino de Telecinco y, de momento, ninguna ha vuelto a pisar ese plató.