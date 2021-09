Carlota Corredera, tajante contra Kiko Matamoros: “Yo no soy Rocío Carrasco”

Gente

Carlota Corredera y Kiko Matamoros están de uñas desde hace tiempo. Cuando el colaborador regresó de sus vacaciones de verano, no dudó en arremeter duramente contra ‘Sálvame’ por haber despedido a Antonio Canales en pleno directo, y a partir de ese momento no ha dejado de mostrarse crítico tanto con el programa como con la de Vigo, a quien acusado de no permitir ciertas opiniones en la famosa corrala de Telecinco. La presentadora se ha cansado de la actitud de su compañero y, tras guardar silencio a lo largo del conflicto, ha terminado cantando las cuarenta al tertuliano más famoso de la pequeña pantalla.

“¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas cosas que sé y no puedo decir. Igual que también Belén (Esteban) sabe muchas cosas que no puede decir”, ha comenzado expresando Carlota Corredera durante un debate con Rafa Mora, uno de los máximos defensores de Kiko Matamoros. De sus palabras se entiende que conoce una información relativa a Kiko Matamoros que, si hiciera pública, podría explicar el comportamiento del tertuliano contra el programa en el que trabaja: “El día que el carga en este programa, entre otras cosas y otras personas, contra mí, te aseguro que su cabreo, el origen de su cabreo, no era yo. ¿Vale?”.

Carlota Corredera ha continuado pidiendo “no engañar más a la gente”, dejando así entrever que hay ciertos detalles que no se están contando. Además, la presentadora ha aludido a supuestos problemas personales de Kiko Matamoros que podrían explicar el origen de sus rencillas con ‘Sálvame’ y con ella: “Si Kiko Matamoros tiene problemas en su vida, en la productora, en sus finanzas, en sus emociones o lo que sea, te aseguro que no es mi responsabilidad”.

Kiko Matamoros y Carlota Corredera en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Carlota Corredera parece conocer el gran secreto de Kiko Matamoros, el gran secreto que permitiría entender por qué el colaborador parece tan disgustado con ‘Sálvame’ en las últimas semanas: “Yo no estoy autorizada a contarlo, pero ya te lo digo: yo no soy su problema. ¿Vale? Además, él ha dicho en el cebo que no tiene nada conmigo personal, que lo que tiene son diferencias profesionales”.

El ‘consejo’ de Carlota Corredera a Kiko Matamoros

El colaborador forma parte del magacín vespertino de Telecinco desde sus inicios allá por el año 2009. Por lo visto, fue la presentadora quien quiso contar con él en la plantilla de tertulianos, tal y como ella misma acaba de revelar: “Te voy a decir una cosa. Kiko Matamoros me conoce desde hace doce años. Yo contraté a Kiko Matamoros, ¿vale? Hemos pasado muchísimas cosas en este plató, ¡muchísimas!”.

Además, la presentadora ha lanzado un contundente ‘consejo’ a Kiko Matamoros, que por su tono parece más una especie de advertencia: “¡Que haga memoria!”.

Carlota Corredera y Rocío Carrasco en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Por último, Carlota Corredera ha recordado a Kiko Matamoros: “Yo no soy Rocío Carrasco”, haciéndole ver que aunque ella apoye a la hija de ‘la más grande’ como presunta víctima de violencia de género, “yo me represento a mí misma”. La presentadora considera que su compañero ha volcado en ella sus frustraciones y no está dispuesta a consentirlo más: “Si yo doy la cara por Rocío y por todas las mujeres de este país, lo que no es justo es que porque a ti te digan en las redes o te dejen de decir, o tengas otros problemas que no tienen que ver conmigo, me utilices a mí porque soy el blanco más fácil. Y no voy a decir nada más porque ya he dicho demasiado”.