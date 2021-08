Kiko Matamoros, desilusionado con ‘Sálvame’: “Si me tengo que ir, me voy”

Gente

TV

Kiko Matamoros ha vuelto al trabajo este lunes después de sus merecidas vacaciones y no ha empezado con muy buen pie, y es que al parecer la salida de Antonio Canales de “Sálvame” en directo no habría sentado muy bien al colaborador: “No sé si se puede hablar con libertad, si es conveniente o no, pero el despido de Canales me pareció la forma más fea de humillar a un profesional. Lo he visto esta mañana y verdaderamente no me he sentido orgulloso de trabajar en este programa viendo como se han hecho las cosas”.

“Lo siento mucho porque sé que son decisiones que a veces se toman en aras del espectáculo y supongo que sin la voluntad de hacer daño a la gente, pero creo que un profesional, bueno o malo o regular, se merece todo el respeto. A veces hemos jugado a eso, pero sabíamos a lo que estábamos jugando. No me ha gustado absolutamente nada, aunque tampoco lo que ha dicho él sobre el programa”, aseguraba.

Sin pelos en la lengua, Matamoros también ha mostrado su malestar por cómo se habría abordado la docuserie de Rocío Carrasco: “Creo que el día que se sacó del plató a Antonio Montero nos teníamos que haber ido todos. Cuando hablas de determinados temas a partir de ahí hay una estigmatización, y eso es algo antidemocrático. Yo aquel día estaba fuera y no me enteré muy bien. Cuando volví al plató me lo contaron y pensé que teníamos que haber parado aquello, que por una opinión no se puede echar a nadie, vejarlo o atropellarlo. No hay necesidad de ello. No tengo ningún problema en hablarlo con Carlota Corredera, con ella o con quien sea”.

Además se ha mostrado muy molesto con la participación de Makoke en el programa ‘La Última Cena’: “No me molesta, pero me duele”.

Tras su discurso y algún que otro enfrentamiento con su compañera Laura Fa, el colaborador se ha llegado a plantear su puesto de trabajo en “Sálvame”. “Es una posibilidad, que me vaya, y otra que me echen. Yo no quiero que me echen, me gusta esto, la tele y ‘Sálvame’. Este es mi trabajo y estoy a gusto, normalmente. No tengo ningún interés en irme mañana, pero si me tengo que ir, me voy. No me cuesta nada”, ha dicho tajante.

“Me ha faltado honestidad en estos meses atrás. He pasado sobre ascuas y he intentado en alguna medida no contribuir al desgaste mío ni de mi programa, pero creo que no ha sido lo correcto. Ha sido una decisión errónea. Es posible que incluso lo haya pagado yo mismo, que el mayor daño me lo haya podido hacer yo. No he estado a la altura de las circunstancias, pero probablemente me hubiera tenido que ir si hubiera dicho algunas de las cosas que pensaba. Por evitar el conflicto con los compañeros, porque es desagradable, he tratado de evitarlo. Ha sido un acto de deshonestidad por mi parte, aunque creo que he defendido algunas cosas hasta el límite de lo correcto”, ha confesado.