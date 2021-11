Carlota Corredera, a Rocío Carrasco por el premio a la docuserie: “Es el reconocimiento a tu valentía”

Famosos

Menina 2021

Ayer, Carlota Corredera recogió el premio Menina 2021 que otorga la Delegación del Gobiernod e Madrid por “su compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista”. Sin embargo, la presentadora destcó en su discurso que había mucha gente a la que pertenecía este galardón.

“Es un chute de energía. Aunque no hubiese tenido este reconocimiento, mi compromiso con las mujeres, con la igualdad y con las víctimas de violencia de género iba a continuar. Pero acostumbrada a recibir más palos que reconocimientos, me siento extraña”, declaró la gallega, que recientemente también recogió el Premio Paloma de Plata XXI.

“Siento que, más allá del reconocimiento, que se ha personalizado en mí, es el reconocimiento a la valentía de Rocío Carrasco, del programa, de la productora, de la cadena...”, destacó refiriéndose a la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

“A veces me da hasta vergüenza quejarme de la repercusión y del desgaste personal y profesional que he tenido, porque solo hay que mirar para darse cuenta de que el sufrimiento real es el que padecen las víctimas, sus familias, y ya no quiero ni decir los huérfanos”, continuó.

La presentadora agradeció también todo el apoyo que le ha brindado su marido Carlos, en todos esos meses en los que ha estado en el foco de todas las críticas. Pero también alabó a Rocío, a sus jefes y al equipo de “Sálvame”, a “todos los que de manera consciente intentan hacer de esta televisión una televisión que sea feminista y que luche para la igualdad”.

“[Rocío] está mejor, yo creo que es otra persona. De alguna manera, no tenía otra salida que contar lo que le pasaba. Todos estábamos juzgándola, prejuzgándola, machacándola porque no entendíamos su actitud, y es verdad que no teníamos su versión”, declaró sobre la hija de Rocío Jurado.

“Creo que ahora mismo su vida es distinta. Tal y como ha dicho la delegada del Gobierno [Mercedes González], el programa es un hito televisivo y para la sociedad, y también lo es para ella. Todo lo que ella ha contado ha trascendido su vida, y muchas mujeres se han sentido reconocidas”, destacó.