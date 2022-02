Rosa Benito a Rocío Carrasco: “¿Vale la pena tanto dolor por cosas del pasado?”

La entrevista a Rocío Carrasco el pasado miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ ha levantado ampollas. Y es que la hija de Rocío Jurado aseguró haber tomado la decisión de dejar a su hija a un lado y no volver a hablar sobre el episodió dramático que acabó con su relación hace casi diez años. Como era de esperar, esta mañana desde el plató del mismo espacio, Rocío Flores ha respondido a su madre confesando que la puerta a un acercamiento con su madre está “cerrada”.

Y horas más tarde, desde ‘Ya es mediodía’, Rosa Benito ha sido la primera en pronunciarse sobre la reacción de la nieta de Jurado: “Me he emocionado. Me duele ver a esa niña tan derrumbada. ¿Vale la pena tanto dolor por cosas que han pasado hace tanto tiempo?”.

Rocío Flores en una imagen reciente FOTO: Gtres

“Hay más gente que está sufriendo, hay un niño de 24 años, que ya es un hombre, que está sufriendo también, que no tiene esa llamada, que no sabe qué está pasando” ha revelado la ex de Amador Mohedano haciendo referencia a David Flores, con el que Rocío Carrasco tampoco tiene relación y sobre el que ayer evitó hablar, confesando que es un “tema dolorosísimo” para ella.

“Tienen heridas abiertas muy grandes y no parece que se vayan a cerrar y ninguna de las dos están bien pero están sacando fuerzas para que se las entienda. Una hija tiene que respetar a su madre, una madre tiene que proteger a su hija”, ha apuntado evitando posicionarse a favor de una u otra.