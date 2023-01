El último escándalo de Froilán con Rafa Mora en una discoteca de Madrid

El programa ‘Fiesta’ de Telecinco ha sido el encargado de desvelar la última trifulca de Froilán en una discoteca. Según se ha relatado en el espacio, el hijo de la infanta Elena tuvo un encontronazo con Rafa Mora por una confusión, persona con la que ha tenido varios enfrentamientos en el mundo de la noche a lo largo de los años.

Noticias relacionadas Familia del Rey. La infanta Elena ordena a Froilán que se mude con el Rey Juan Carlos I a Abu Dabi

Según ha relatado el paparazzi Sergio Garrido, el nieto del Rey Don Juan Carlos se acercó a Rafa Mora para pedirle explicaciones después de que se enterase de que lo estaba grabando mientras disfrutaba de la noche madrileña en una discoteca de la capital. “Froilán le dice cuatro cosas bien dichas. Que por qué le había grabado, que cómo le había grabado… Estuvieron discutiendo bastantes minutos. Cuando acabó, se fue uno para cada lado” desvela el colaborador de ‘Fiesta’. También ha asegurado que el hijo de la infanta Elena y todo sus círculo de amistades consideran al valenciano “un pelota”.

Felipe Juan Froilán de Marichalar FOTO: GAA GTRES

Iván González, gran amigo de Rafa Mora, sorprendió a todos los asistentes del plató confesando que él también se encontraba con ellos en ese momento y fue testigo de la escena. El joven ha querido arrojar luz al asunto y ha explicado cómo sucedió realmente el enfrentamiento entre Froilán y el colaborador de ‘Sálvame’. ”A Froilán, todo lo que se comenta en un plató de televisión le llega, pero como un teléfono escacharrado. A él le llega que Rafa le ha grabado, pero él lo niega. Froilán se acerca en una discoteca de Madrid, a altas horas de la madrugada, y le dice ‘oye tú me has grabado’, y al final todo termina de buen rollo. No le hizo la pelota, fue llegar a un entendimiento” explicó a todos sus compañeros Iván González.

Estos hechos sucedieron hace dos semanas en una discoteca de Madrid. Ahora, Froilán se encuentra junto a su madre y Victoria Federica en Abu Dabi, pasando unos días de vacaciones en familia junto a su abuelo, el Rey Don Juan Carlos I, después de haber asistido la semana pasada al funeral de Constantino de Grecia en Atenas, el hermano de su abuela, la reina Sofía.