Alice Campello denuncia amenazas de muerte a Álvaro Morata: "Tened respeto y dejad ya de ser tan malas personas"

Alice Campello ha estallado en redes tras la derrota de la Selección Española en la final de la Nations League contra Portugal. Tras una emocionante tanda de penaltis, La Roja perdió el partido después de que Álvaro Morara fuera el único futbolista que falló la pena máxima. Desde el partido, el futbolista ha estado en el ojo del huracán mediático, siendo objeto de numerosas críticas por parte de internautas. Los comentarios negativos han ido un paso más allá y ahora, la influencer italiana, ha denunciado en Instagram haber recibido intolerables amenazas de muerte tras la derrota de la Selección. "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo", dice uno de los mensajes.

El comunicado de Alice Campello

"¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?", ha escrito Campello en un story de Instagram, donde acumula más de 3.700.000 seguidores, junto una foto con distintos mensajes de odio hacia Morata. Aún así, ha querido agradecer el apoyo que ha recibido en las últimas horas, valorando el apoyo y cariño: "Gracias a Dios existen todavía buenas personas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes".

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

A continuación, Alice Campello ha compartido una profunda reflexión. "En la vida todos nos equivocamos. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos para todos, pero no somos nadie para juzgar a los demás", comienza diciendo en otro story. "El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene... ser tan emocionante e imprevisible... es deporte y es entretenimiento, hay que darle la importancia que tiene. Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que están criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida... Por favor, tened respeto y dejad ya de ser tan malas personas", finaliza la italiana.

Alice y sus hijos, su mayor apoyo

Están siendo unas horas complicadas para el futbolista. Alice Campello, su mujer, no ha dudado en salir a defender públicamente a su esposo por las amenazas recibidas hacia él y su familia tras la derrota de la Selección. "No es nada nuevo a lo que llevo viviendo muchos años. Al menos me pilla con un poco más de experiencia. No tengo ganas de hablar, la verdad. Espero que lo entendáis", ha confesado Morata a Javi de Hoyos en una conversación privada tras el partido. "La gente está muy loca, lamentablemente", ha añadido Campello.

Según ha desvelado el colaborador de "La familia de la tele", "Morata me dijo en una ocasión que se fueron a Italia no por Alice, sino porque saben que en España la gente les odia".