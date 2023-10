Anabel Pantoja, acusada de arruinar la despedida de soltera de su prima por dinero

La familia Pantoja no deja de protagonizar escándalos y es que sus miembros se sienten ya a la deriva y nunca saben por dónde llegará la nueva controversia. Anabel Pantoja ya no puede más, de ahí que haya decidido dejar la televisión e instalarse en Gran Canaria para vivir alejada del ruido mediático. Sin embargo, este ha llegado al archipiélago, pues ahora se le acusa de haber arruinado la despedida de soltera de su prima,Isa Pantoja. Una acusación muy grave, pues en toda boda que se precie, la última fiesta de los contrayentes con sus familiares y amigos más íntimos es casi obligatorio. Pero este sarao no se habría celebrado, dicen, por culpa de la influencer.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno está ya fijada en el calendario para el próximo 13 de octubre. Será el broche de oro a cinco años de relación, no siempre bien vista a ojos del clan Pantoja, quienes han mostrado sus reticencias con el modelo marroquí. Pero ella está enamorada y no le importa lo que opinen terceras personas, aunque las críticas vengan de su propia familia. Esa que no estará en su gran día, como será su hermano, Kiko Rivera, su madre, Isabel Pantoja, o sus tíos. Tan solo Anabel Pantoja estará a su lado. Pero las últimas afirmaciones ponen en peligro incluso esto, porque se asegura que la influencer ha dejado tirada a su prima el día de su despedida de soltera, provocándole un gran daño.

Ha sido la colaboradora Giovanna González del programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, quien ha puesto sobre la mesa la última polémica del clan Pantoja. Un escándalo que protagoniza Anabel Pantoja, a quien acusa de haber dejado sin su esperada fiesta a su prima: “El pasado fin de semana se tenía que haber celebrado la despedida de soltera de Isa Pantoja. Pero se canceló porque se iba a grabar y Anabel Pantoja no llegó a un acuerdo económico”, expone la periodista.

Momento de la llamada de Anabel Pantoja Vamos a ver

Cansada de los dimes y diretes y de que se haga polémica de cada paso que dan, Anabel Pantoja se ha cabreado y ha llamado directamente al programa de Joaquín Prat para dejar el asunto claro, antes de que comience a reproducirse esta versión equivocada. “Me estoy yendo a trabajar y he visto el vídeo y no he podido evitar llamar. Hace tiempo que no estoy en televisión hablando de mi familia y, la verdad, ya estoy harta de este tipo de cosas”, comenzaba muy airada. “Yo no pido dinero para ir a la boda de nadie, ni a la despedida de nadie. Voy porque me sale del corazón”, quiere dejar bien claro.

“Estoy flipando. Giovanna, ¿no tienes mi teléfono?”, le preguntaba directamente a la periodista, molesta por no haber contrastado con ella la información antes de lanzarla en directo: “Que dejen de meter mierda entre mi prima y yo. Mi prima se casa, que al menos no intenten enturbiar esto. Yo, precisamente yo no tengo que negociar ningunos eurillos, ¡ni siquiera quiero un euro!”, zanjaba muy cabreada.