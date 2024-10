Ana Guerra: de sus broncas con Víctor Elías a cómo le salvó la vida su futuro marido

Ana Guerra está pletórica de felicidad y con este sentimiento se sienta a divertirse con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ este miércoles. La cantante lanza nuevo álbum de estudio al mercado, ‘Sin final’, con el que pretende hacer ruido con su mezcla de pop, reguetón y música electrónica, además de letras con un mensaje potente. Está emocionada con este nuevo trabajo, casi tanto con su inminente boda con Víctor Elías, al que le jurará amor eterno el próximo 31 de octubre. Pero antes del esperado ‘sí, quiero’, se sentará en el plató de Antena 3 para dar detalles sobre su nuevo proyecto y, quién sabe, también pistas sobre su paso por la vicaría.

Ana Guerra y Víctor Elías se casan Redes sociales

Faltan días para vestir de blanco en una ceremonia que la pareja ha querido enmarcar en la finca Prados Moros, en la Sierra de Guadarrama. Un espacio en el que se darán cita un gran número de rostros conocidos del mundo de la música y el espectáculo, amigos de ambos, además de la Reina Letizia, quien ya ha recibido su invitación. Ese día podrían coincidir brindando por la felicidad de los novios la mujer del Rey Felipe VI, al ser prima segunda de Víctor. Aun no hay confirmación oficial de su asistencia. Quizá no quiera perderse el broche de oro de una pareja que comenzó con muy mal pie, pues eran compañeros de trabajo y no se aguantaban. No eran capaces de permanecer juntos en la misma estancia, después de una gran bronca que protagonizaron en ‘Animales humanos’, podcast de Ibai Vegan. “Víctor y yo nos conocimos porque cambié de banda y necesitábamos un director musical. Hicimos un casting a ciegas. Eran tres personas las que se presentaban y todos elegimos al mismo. Descubrimos que él era Víctor Elías”. Le contrató, pero no estaba satisfecha con su falta de tiempo, al estar inmerso en muchos proyectos, lo que les llevó a discutir. No sería la última.

A pesar de que sus inicios amistosos fueron complicados, lo cierto es que pronto comprendieron que sus lazos eran muy fuertes y se lanzaron a probar suerte como pareja sentimental, más allá de lo profesional. La buena nueva la ofrecieron hace dos años a través de un vídeo que se convirtió en todo un fenómeno viral. Se sabía que trabajaban juntos y no había sospechas de que habían estrechado lazos tan íntimamente. En el vídeo compartían escena tocando el piano, emocionando a propios y extraños. La sorpresa llegó cuando se funden en un tierno beso que despeja todas las dudas: están enamorados.

Las bonitas palabras de Ana Guerra y Víctor Elías tras confirmar su relación laSexta.com

Parece que fue un acierto rotundo, pues dos años después de eso están compartiendo nidito de amor en el centro de Madrid, además del cuidado de sus hijos perrunos, Jack y Dumbo. Pero la prueba del éxito es la boda que tienen entre manos y que les mantienen con los nervios a flor de piel. Fue ella la que se lanzó a pedirle matrimonio a él, como así presumió orgullosa Ana Guerra en ‘Divinity’: “Yo hinqué rodilla primero. Dos semanas antes de que él me pidiera matrimonio reuní a la familia y, de manera muy íntima, se lo dije. Fue muy bonito”. Ahora ultiman los detalles del que será el día más mágico de sus vidas, con sus seres queridos como testigos, entre ellos muchos famosos.

Y es que Ana Guerra entró en ‘Operación Triunfo’ en 2017 siendo una niña, pero salió convertida en una mujer segura de sí misma y dispuesta a comerse el mundo. Eso sí, de frente se topó con la fama, algo que no esperaba que pudiese trastocar tanto su vida. No solo por su vertiente musical, sino también por su romance con Miguel Ángel Muñoz, que le hizo dar el salto al kiosco rosa. Por fortuna llegó Víctor Elías a su vida para ayudarla a gestionar esta situación que amenazaba con desbordarla: “Yo desaprendí a vivir de forma normal cuando salí de ‘Operación Triunfo’. Es que no es normal que te persiga la prensa, que la gente grite tu nombre por la calle, salir en las revistas del corazón. Él me ha enseñado a vivir normal. Víctor es mi persona favorita, la mejor persona que conozco, es súper generoso. He aprendido a volar de la mano. Cada uno en nuestro camino, pero juntos vamos de la mano. Él me ha cambiado la vida”, reconoce la artista canaria sobre el hombre que está llamado a convertirse en su marido en escasas tres semanas.