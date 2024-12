Bárbara Rey sufre un ataque de ansiedad al hablar de una paliza de Ángel Cristo

‘Bárbara Rey: mi verdad’. Nada más borrarse el logo del programa aparece en la pantalla del plató magno de Mediaset una imagen en blanco y negro de la vedette abrazando a su hijo, Ángel Cristo, cuando tendría no más de 5 años. Parece que se va a echar mano de la nostalgia, pero este no es ese tipo de espacios televisivos. En su lugar, comienzan a escucharse la voz de un hijo con la infancia truncada por los excesos y por escenas que no debería haber vivido, narradas en lucrativas incursiones a la televisión: “Yo he sido un niño maltratado, del abuso constante de mi madre. Yo no voy a olvidar (…) Mi madre, como no dormía bien y lloraba mucho, me ponía Orfidal en el biberón para que durmiera mejor (…) ¡Que sí, que traía dinero a casa, pero eso no es ser madre! (…) La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre (…) Yo no era su hijo, era su sirviente. Los masajes, para mí, se convirtieron en una tortura. Tenían que ser todas las noches”.

No termina ahí, también incluye en sus ataques a su hermana, Sofía Cristo, víctima colateral de esta refriega familiar: “Tanto mi hermana como mi madre me han querido tachar y dejar de agresivo y de violento todo este tiempo. Mi madre lo solucionaba todo encerrándose en su habitación y atiborrándose de pastillas, porque no quería hacer frente de su hija drogándose. A mi hermana solo le gustaba ir al circo porque ahí había dinero y había droga (…) Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez, y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías. Y si yo decido hablar es cortar el cordón umbilical”.

Son muchas, sin descanso, las durísimas declaraciones a modo de bombas que Ángel Cristo ha realizado a lo largo de sus muchas intervenciones en televisión. Su cruzada para desenmascarar a su madre ha supuesto una guerra sucia a la que ahora entra con todas sus armas también Bárbara Rey, dispuesta a contar su verdad. Es radicalmente opuesta a la de su hijo y también tiene una colección de reproches que hacerle con España como testigo. Así, en la misma pantalla, mirando a cámara, aparece ella respondiéndole, mostrando el dolor al encajar tales golpes e incluyendo alguna amenaza: “Es indigno lo que estás haciendo con tu madre. Yo entiendo que a ti lo único que te ha importado toda la vida es el dinero. Y tú sabes que te podría hacer mucho daño. Mucho. Puedo demostrar muchas cosas, no las mentiras que él ha dicho sobre mí, sino las verdades de él. De las que yo he vivido con él y de las que ha vivido mi hija con él. Sé que mi hijo ahora mismo querrá matarme, pero me da igual. Lo siento, pero aquí se ha acabado”.

Pero hasta aquí las batallas de estas últimas semanas, intensificadas por la decisión de la protagonista de romper su silencio. Ahora llegan nuevas perlas, al centrar la entrevista bomba de Bárbara Rey ahora en la figura de su hijo, Ángel Cristo: “Sabía, que tal y como él estaba, si me daba una paliza me mataba”, es el avance que ha realizado el programa conducido por Santi Acosta y Bea Archidona, dejando a la audiencia con el estómago cortado y con las emociones a flor de piel. No solo por la durísima acusación de una madre contra su hijo, sino por el ataque de nervios que le da cuando pronuncia esas palabras que nunca antes había puesto sobre la mesa. De repente no puede contener las lágrimas, no es capaz de controlar su cuerpo y comienza a hiperventilar. “Lo siento. Lo siento. Lo siento”, se disculpa una y otra vez sin poder respirar con normalidad, presa de la ansiedad. Tienen que interrumpir la entrevista y el presentador no duda en levantarse de su silla y socorrer a la actriz.