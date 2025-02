Cañizares no se arrepiente y se reafirma: “No es igual una menor de 8 años que de 16”

Santiago Cañizares ha entrado en terreno farragoso cuando ha querido defender a Raúl Asencio, acusado de un presunto delito de pornografía infantil. El que fuese futbolista hasta que en 2008 colgase las botas, ahora se desenvuelve como tertuliano, como así ha hecho en ‘El Partidazo’ de COPE. Ahí le ha tocado opinar sobre la acusación que pesa sobre su excompañero de profesión, señalado por difundir supuestamente un vídeo de contenido sexual en el que la protagonista era menor de edad. Respetando siempre la presunción de inocencia y dejando claro que se encuentra aún en calidad de investigado, se defiende al futbolista asegurando ahora que quizá no lo difundió, sino que solo lo mostró, como así mantiene Paco González en la misma tertulia. Pero quien cruzó la línea fue Cañizares, que ha enfadado a propios y extraños al mostrar su opinión personal al respecto: “Es un delito, es un error, pero primero no es él el que está ahí”, comienza a defenderle, para después matizar que “cuando dices infantil, hablas de 8, 9, 10…”. Ángel García le indica que “o de 16, que sigue siendo menor de edad”. Aquí entra en terreno peligroso Cañizares, que entiende que “no es lo mismo ni para la justicia ni para la moral”.

Sus palabras han sido muy mal recibidas, especialmente en redes sociales. Se le han echado encima por marcar diferencia en un delito como es la pornografía infantil. Se subraya que el hecho de ser menor de edad debería ser en sí suficiente motivo como para no incurrir en lo que él denomina como un “error”. Ante esta polémica, Santiago Cañizares ha tenido de nuevo oportunidad de explicarse, hablando por teléfono con ‘TardeAR’, aunque parece que no ha aprovechado la oportunidad para pedir perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por restar importancia a los delitos sexuales contra los menores de edad, dependiendo de si son muy menores o no tanto: no se arrepiente de lo dicho y subraya su opinión en una tensa conversación.

“No es lo mismo una víctima de 6 años, de 8 años, que una víctima de 16 o 17 años. No es lo mismo. Eso no quiere decir que la de 16 o 17 no sea víctima, pero no es lo mismo. Cuando se habla de pornografía infantil, cuando hablamos de infantil: ¿Qué es una persona infantil y qué es una persona adolescente? No tiene nada que ver y ese es el matiz que quería dejar yo claro”, se ratifica a la hora de hacer la distinción Santiago Cañizares. Además, vuelve de defender a Raúl Asencio de las acusaciones de supuesta difusión de un vídeo de contenido sexual protagonizado por una menor de edad: “Lo que no puedo entender es a una sociedad que llama violador a Asencio, cuando Asencio no ha participado en lo que ha pasado. No ha sido una violación, pero en cualquier caso ni ha participado”.

El periodista que habla con Cañizares le replantea la delicada pregunta si su opinión fuese la misma si la menor de edad fuese su hija cuando tenía 16 años. Parece que su opinión no varía incluso si la protagonista fuese de su sangre: “Yo te estoy diciendo y vuelvo a repetir, que judicialmente, y por algo será, digo yo, que algún psicólogo habrá analizado a los menores. No es lo mismo que tengas 16 años que seas infantil. Si no lo quieren entender, que no lo entiendan. Si eso quiere decir que eximo de culpa a quien comete un error, un delito… porque no sabemos si esto es un delito o no porque todavía no ha sido juzgado, entonces barbaridad no he dicho ninguna”, repite su misma idea.

Como era de esperar, en el plató de ‘TardeAR’ han condenado las palabras de Santiago Cañizares defendiendo a Raúl Asencio, especialmente le han recordado que su perfil público le impone una responsabilidad a hacer según qué comentarios. Que la difusión de un vídeo de contenido sexual sin el consentimiento de los participantes puede incurrir en un delito, más aún si éstos son menores de edad. Es decir, si aún no han cumplido los 18 años. Que tenga 6 o 16 no marca la gravedad del delito, pues en ambos casos se estaría incurriendo en algo penado por ley. Puede estar de acuerdo con esto o no, pero las leyes deben cumplirse, sea cual sea la opinión personal al respecto o, en su caso, responder ante ese “error” ante la justicia y cumplir condena.