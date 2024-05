Lolita desvela una anécdota controvertida de su madre en 'Tu cara me suena 11': "Tenía espíritu de perro"

En la sexta gala de 'Tu cara me suena 11', Lolita Flores sorprendió a todos al compartir una anécdota insólita sobre su madre, la legendaria Lola Flores. Todo comenzó tras la actuación de Juanra Bonet, quien interpretó "The Lion Sleeps Tonight" con su característico sentido del humor, simulando orinar en medio del plató del programa de Antena 3.

Después de la actuación, Lolita Flores le siguió el juego a Bonet y le reprochó su "atrevimiento" en el escenario. Bonet, en tono jocoso, le preguntó a Lolita "si nunca había tenido ganas de orinar antes de una actuación", a lo que la cantante respondió inesperadamente: "Sí, en la alfombra de un ascensor". Esta confesión desató la risa del público, pero lo más sorprendente estaba por venir.

Por su parte, Chenoaintentó frenar a Lolita advirtiéndole: "Eso no lo cuentes". Sin embargo, Lolita continuó y reveló que no fue ella, sino su madre, Lola Flores, quien protagonizó la anécdota. Lolita explicó que durante una visita a una plaza de toros, el público enloqueció al ver a Lola Flores, obligándolas a salir corriendo. Al llegar al hotel, La Faraona no pudo aguantar más y orinó en el ascensor.

"El ascensor del hotel tenía alfombra. Le dio al botón, se cerraron las puertas y se hizo pis", relató Lolita, imitando cómo su madre se puso de cuclillas. "¡Déjame que yo tengo espíritu de perro! ¡Me gusta mear en las alfombras porque empapa!", fue la respuesta de Lola Flores ante la situación, según narró su hija, lo que provocó carcajadas generalizadas en el plató. Miguel Lago, quien en esta sexta galan había imitado a Chayanne, añadió entre risas: "Es un honor que Lola Flores te mee en la alfombra". Tras la divertida anécdota, los jueces retomaron la valoración de la actuación de Juanra Bonet, y Lolita, en tono cómplice, aseguró que "le pondría la nota más baja" al expresentador de '¡Boom!'.