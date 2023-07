Vanessa Escobar, ante la aparición de un presunto hijo secreto Manolo Escobar: “No tengo dudas de que ese hombre no es hijo de mi padre”

La sorpresiva aparición de un hombre que asegura ser el hijo secreto de Manolo Escobar no preocupa lo más mínimo a la hija del fallecido cantante, Vanessa Escobar, quien se limita a asegurar que “no tengo la menor duda de que esa persona no es hijo de mi padre, pero no voy a entrar en polémicas, que sea la justicia la que dictamine”.

La periodista ha recibido cierta información que puede demostrar que Julián Montiel, el individuo de cincuenta y dos años que pretende presentar la demanda de paternidad, no tiene la menor posibilidad de ganar ese posible pleito.

Manolo Escobar, como diría él, bien rodeado Telecinco

Por otro lado, nos hemos enterado de que Julián habría intentado que su progenitor reconocido en el registro civil, marido de su madre, renuncie legalmente a su paternidad, algo con lo que el segundo no está de acuerdo. Un desafuero familiar importante… que da que pensar en que los argumentos de ese hombre ocultan oscuras intenciones.

Su abogado es Fernando Osuna, el mayor experto en este tipo de procesos. Cuando hablamos con el reconoce que está estudiando el caso y que no presentará la demanda hasta conseguir las pruebas necesarias que auguren resultados positivos. Que, indudablemente, no se va a meter en un juicio como ese sin la creencia de que Montiel tiene posibilidades de conseguir una sentencia favorable.

Los que conocemos a Osuna y sabemos sus métodos de trabajo sabemos que no da una puntada sin hilo, de ahí el que haya ganado durante años prácticamente el noventa y nueve por ciento de los pleitos emprendidos.