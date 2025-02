El cuñado de Joaquín tira de la manta: del interés de su hermana a las infidelidades de él

“Primero fueron sus mensajes y vídeos íntimos con el portero Iker Casillas. Ahora, las conversaciones más calientes con el futbolista Joaquín Sánchez. Ha vuelto ella, Claudia Bavel, la actriz de contenido para adultos viene a defenderse de quienes la acusan de filtrar sus mensajes con el futbolista del Betis y a revelar la verdad de su relación con él”, comienzan a presentar Bea Archidona y Santi Acosta a la protagonista del momento, quien lleva ya varios fines de semana en nómina en el programa de Telecinco. Pero esta noche no acude sola a poner patas arriba la tranquilidad del jugador sevillano y su esposa, Susana Saborido. Le ayudará en su tarea el propio hermano de Susana, dispuesto a tirar de la manta: “Un matrimonio que va a dinamitar esta noche su cuñado, José María Saborido. El hermano de la mujer de Joaquín entra en escena, un testimonio en exclusiva que va a descubrir todo lo que esconde esta pareja”, terminan de avanzar lo que está por llegar. Más polémica.

“Cuando a mí me llamaron y me dijeron lo de la Claudia Bavel esta, dije, esto, esto es una tontería”, destaca el cuñado de Joaquín, que cifra las supuestas infidelidades de Joaquín en “40.000”. Pone el foco en “cuando nació mi sobrina, que ella le pilló algunas infidelidades en el ordenador”. Destaca que el jugador le usó como coartada para tener presuntos encuentros con otras mujeres a espaldas de su esposa: “Le ha sido infiel desde toda la vida y él ha dormido muchas noches en el sofá. Mi hermana prioriza tener una vida bien económicamente y disfrutar de la vida, estar bien y que no le falte de nada. Mi hermana lo sabe todo. Ella es consciente”, muestran al inicio la previa de la entrevista del hermano de Susana. Unas palabras que los presentadores reconocen que harán tambalear su matrimonio: “Claudia Bavel no es la única que quiere desmontar la imagen de un matrimonio aparentemente feliz”, subrayan.

Mientras muchos se preguntan qué hay de cierto en los rumores de infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer, su cuñado se sienta en ‘De viernes’ para afirmarlo con total seguridad. Y es que José María Saborido habla de “una farsa que ha vendido 20 años de mentiras”. Destacan que “no es un matrimonio normal y corriente. No es la primera vez y ella es consciente, ella lo sabe todo”. Habla de muchas situaciones, por ejemplo, en la celebración previa a su boda: “En mi despedida de soltero nos fuimos a una discoteca y a las siete de la mañana cierra. Me llamó por teléfono a las once para decirme ‘que me he enredado con fulanita de tal’ y le dije ‘estás loco, esa chavala es conocida’. Me dijo ‘si te llama tu hermana, dile que has estado conmigo’. Era una chica que trabajaba de presentadora, por así decirlo, en una sección de informativos de Canal Sur”. Se reserva el nombre, ya comienzan las cábalas en redes sociales.