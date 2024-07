Este es el dineral que guarda Kiko Rivera

Olvidadas sus antiguas adicciones y volcado en su familia y su trabajo como dj y cantante, Kiko Rivera ha sabido invertir con éxito lo ganado en los últimos años. Desde su entorno nos llega una cifra lo suficientemente orientativa como para corroborar lo anterior: “Kiko goza de una muy buena situación económica, invirtió en bitcoins y en otros sectores y podría tener ahorrados un millón quinientos mil euros.

Se acabaron las juergas del pasado, los gastos desmesurados y la mala vida. Irene ha conseguido enderezar la vida de su marido, es una mujer diez. Lo pasó muy mal pero no se dio por vencida, y no paró hasta lograr que Kiko dejara sus adicciones, se rehabilitara y se centre en su trabajo y su familia.”

Rivera concedía una entrevista esta semana a un periódico gallego y reconocía la cifra desvelada por nuestra fuente: “entre el dinero que hay en el banco y algunas inversiones tendré un millón quinientos mil euros”.

Ante la pregunta de por qué no se compra una casa, responde que “no se me pasa por la cabeza, soy un culo inquieto y me gusta moverme”. Actualmente vive en una amplia casa en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Su relación con Isabel Pantoja

Por otro lado, sigue distanciado totalmente de su madre, por lo que no está al tanto de la presunta gravedad en el estado de salud de su progenitora, que se repone en “Cantora” de una enfermedad de la que no se han facilitado datos por el momento”.

Ni él ni su hermana Isa, con la que tampoco se habla, han ido a visitarla. La tonadillera descansa en la finca con la compañía de su hermano Agustín y, por ahora, ha suspendido su gira musical conmemorativa de sus cincuenta años de trayectoria artística.