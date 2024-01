Gema Aldón habla como nunca sobre el compromiso de Ana María Aldón: “Me quedé tan impactada”

La parrilla de Telecinco ha arrancado una nueva temporada con la que se va a hacer mucho ruido y que promete tener a los espectadores pendientes del televisor. Con la llegada de “GH Dúo” y su cuidado casting de famosos, están dejando algunos momentos muy icónicos en la pequeña pantalla. Un ejemplo de ello serían las últimas confesiones que hizo Ana María Aldón sobre lo que aprendió en su relación con Ortega Cano.

Este lunes ha sido su hija, Gema Aldón, quien se ha personado en el plató de “Así es la Vida” para hablar de cómo está viendo a su madre en el programa y explicar cuales son los motivos que tendría Ana María para desvelar en el confesionario del programa que se encontraba preocupada por el estado emocional de su hija: “si en algún momento le he fallado, que sepa perdonarme”, añadía la socialité.

Sin embargo, en este espacio Gema Aldón ha empezado relatando que, a pesar de la preocupación que despierta con estas palabras, la concursante de “GH Dúo” se muestra “contenta”, “alegre” y “participativa”. Por su parte, ha desvelado que “no estoy pasando por un buen momento”, pero los motivos que hay detrás de esto no serían “tan graves” como piensa su madre.

Gema Aldón y su novio Instagram

“Terminé mi relación el mes pasado, una relación de más de un año que he sentido mucho y que para mí era ya de por vida”, confesaba Gema en el programa, aunque no se cierra al amor. No ha sido el único punto que han querido tratar en el programa, pues también se ha hablado sobre la guerra abierta que había entre madre e hija cuando Ana María Aldón hizo público su compromiso con Eladio. “No quiero que mi madre vuelva a tener los mismos errores que ha tenido antes”, fue rotunda en su momento acerca de lo que opinaba de este enlace.

Ahora parece que las aguas se han calmado y Gema ha mostrado su apoyo tras lo que fue una sorpresa: “Lo que me impactó es que se casaran en tan poco tiempo. Eso fue lo que yo dije, no ni que me llevo mal con él, ni que tengo problemas con él”, explica en el programa de Telecinco. La hija de la socialité ha confesado que son personas que “chocamos mucho”, pero que ante toda circunstancia “amo a mi madre”.

“Es que cuando mi madre me llamó y me dijo ‘Me voy a casar’, yo no supe ni siquiera que decirle. Me quedé tan impactada que digo ‘Vale luego te llamo’ y le colgué”, relata como vivió en un primer momento la noticia que se volvió tan polémica hace unos meses. Finalmente, no ha dudado en expresar su agrado y ha afirmado que “estoy de acuerdo y contenta y como unas castañuelas de que mi madre se case con Eladio”, concluía Gema Aldón.