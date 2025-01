Joaquín Prat recuerda en directo su "desgracia" familiar: "La vida es así"

Con la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ya en casa y recuperándose, el tema recurrente en las tertulias de corazón sigue siendo el reencuentro familiar que se produjo -o no- en el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Se habla de un supuesto abrazo entre Isa Pantoja y Kiko Rivera que podría suponer el principio de un acercamiento entre los distanciados hermanos.

Sin embargo, parece que Isabel Pantoja armó un enrevesado plan de visitas con tal de no coincidir con sus hijos en el recinto. Vamos, que no quería verlos ni en pintura, como bien recoge nuestro sabio refranero.

Una actitud ante la que los expertos en opinar sobre las vidas ajenas -entre los que yo mismo me incluyo, claro- no se han quedado callados. “Hablaría de algo mucho más que una ruptura por parte de ella. Hay inquina, rechazo e incluso odio. La actitud de la madre me parece muy extrema y radical”, ha comentado la periodista Sandra Aladro.

Una postura compartida por Alexia Rivas, que ha señalado: “No me entra en la cabeza cómo ante una situación así, que está viendo que unos padres están sufriendo por su hija, esté haciendo cábalas para no coincidir con los suyos”.

En cambio, la tertuliana Giovanna González ha sido algo más comprensiva: “Si ella no quiere coincidir con sus hijos porque en ese momento lo importante es Anabel, es su postura, y es igual de lícita”.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

Una retahíla de opiniones ante las que el presentador, Joaquín Prat, ha zanjado: “¿Podemos pensar que tendrá sus razones?”. El periodista ha interrumpido a sus compañeras para recordarles que más allá de la familia Pantoja, son muchas las familias que por desgracia se han roto sin posibilidad de reparación.

“Qué suerte que en tu familia no han pasado cosas de estas. Hay muchas familias completamente rotas donde tampoco se contempla la posibilidad de reconciliación. Por desgracia para muchas familias, la vida es así”, ha sentenciado Prat.

Joaquín Prat en "Vamos a ver" Mediaset

Aunque no de forma directa, parece referirse a la suya propia. Su hermano, Federico, sufre problemas de adicción, una situación muy complicada con la que su familia tiene que convivir y que les ha llevado a distanciarse irremediablemente de él.

“Cuando no se dejan ayudar, a veces la única solución es emprender un largo y tortuoso camino hacia la inhabilitación. Algunos ya tenemos experiencia en eso…”, señaló Prat sobre este asunto en otra ocasión.

Más sincera fue su otra hermana, Alejandra Prat, que se sinceró en la revista “Lecturas” cuando los problemas de Federico se hicieron públicos: “Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa, educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto. Escogió vivir en el sur y continuar con su adicción. Nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo, y así va a seguir siendo”.