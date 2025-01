Belén Esteban desvela cómo se encuentra Anabel Pantoja tras el alta de su hija

La pequeña Alma ya está en casa. Después de 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguezha recibido el alta hospitalaria.

La influencer ha sido la encargada de desvelar la feliz noticia en su perfil de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores." Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón agradecer todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener salud y vivir (...) Agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. Gracias infinitas a nuestra familia y amigos, que no nos dejaron ni un día de apoyar (no tendremos vida para pagaros todo lo que hicieron)", dice el escrito de Anabel.

Belén Esteban revela emocionada cómo está Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria de su hija

Las reacciones no se han hecho de esperar y la publicación se ha llenado de numerosos mensajes hacia la pareja. Una de las primeras en pronunciarse sobre la noticia ante las cámaras ha sido Belén Esteban, íntima de Anabel y uno de los mayores apoyos de la familia durante el ingreso de Alma. La de San Blas no ha podido evitar disimular su felicidad ante la prensa y, aunque no ha querido entrar en muchos detalles, sí ha desvelado cómo se encuentra ahora mismo la influencer.

"Yo sabéis que no hablo, pero Anabel está feliz, como todos, como toda la gente. Eso es una cosa que tienen que hablar los padres que es a los que les corresponde, pero estamos contentísimos", ha confesado Belén Esteban. Además, ha confirmado que la hija de Anabel se encuentra muy bien. "Hombre, si está en casa...", ha declarado la televisiva sobre el asunto, revelando que ha rezado mucho a San Judas por la recuperación de Alma. "Yo creo que hemos rezado todo el mundo, todo el mundo", ha añadido la colaboradora de televisión con una sonrisa.

Las palabras de Merchi, la madre de Anabel

La abuela de Alma también ha roto su silencio en Instagram y ha compartido un emotivo mensaje de agradecimiento. "Hoy con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado. Los he leído todos porque han sido muchas horas de hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla. Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras. Millones y millones de gracias. Seguir rezando por mi Alma", ha escrito Merchi en un story de esta red social.