José Manuel Parada, a "MasterChef Celebrity": "Cocino recetas tradicionales, como calamares en salsa y lentejas"

Vive uno de los momentos profesionales más productivos de su vida. Le vemos colaborando en programas de TVE, Antena 3 y Telemadrid, y dentro de poco será uno de los participantes del concurso gastronómico “MasterChef Celebrity”. José Manuel Parada se mueve bien entre fogones, herencia de su madre y su abuela, que fueron expertas cocineras.

"Toda mi vida he sido independiente y cocinaba en casa. No tenía cerca a mi mamá para hacerme la comida. Me encanta elaborar platos, y lo que más me gusta en el mundo es comer en casa. Siempre elaboro recetas muy tradicionales, las que aprendí de mis abuelas, mi madre y mi tía Rosita, que era como una segunda madre para mí", dice a LA RAZÓN.

-¿Qué platos le salen mejor?

Sobre todo, los calamares en salsa, con arroz o patatas fritas, me salen riquísimos. Yo escribí un libro, Cocina de barrio, en el que ofrecía muchas recetas que me daban famosos como Laura Valenzuela, Alfredo Landa, Lola Herrera, Analía Gadé… La de Lola son lentejas solo con vegetales y nada de grasa. Están riquísimas. Y para engañar al paladar se le añade un poco de pimentón.

-Es gallego. ¿Domina las especialidades de su tierra?

Las empanadas y el pulpo a la gallega. Pero viví más tiempo en Ponferrada, en León, y me sale muy bueno el botillo.

-¿Y qué le gustaría aprender en el concurso?

Platos de cocina internacional. Tengo setenta años y estoy deseando aprender recetas nuevas.

-No aparenta su edad…

Eso es verdad, parezco más joven. Será porque me cuido mucho. Estoy hecho un chaval. Tengo buena salud, no me falta el trabajo… El año pasado me quitaron la vesícula y me operaron de una hernia, pero ya estoy estupendamente.

-El amor le es esquivo.

Bueno, digamos que he aprendido a valorar, por encima de todo, la amistad. Y valoro mucho la discreción en mi vida privada; la he sabido desligar totalmente de la pública.

-Fue íntimo amigo de Isabel Pantoja. ¿Tiene contacto con ella?

No, pero la sigo llevando en mi corazón. Es ella la que se ha cerrado conmigo y con otros amigos del pasado. Como es el caso de Charo Reina, con la que coincido en MasterChef.