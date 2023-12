Juanma Castaño: «En la selección femenina, muerto el perro no se acabó la rabia»

Una información sobre Aitana Bonmatí, jugadora de la selección femenina y flamante Balón de Oro, coloca a Juanma Castaño (Gijón, 1977) entre los nombres más tecleados de la red. Para el asturiano, director y presentador de «El Partidazo de COPE» y uno de los hombres fuertes del deporte en Movistar Plus desde hace cinco años, este salseo forma parte del juego. O como él dice, «de mi forma de entender la radio». Una personalidad que le granjea premios, como la Antena de Oro 2023, y le ha abierto las puertas de formatos como «Masterchef Celebrity». Con el AVE a Asturias recién estrenado, el gijonés prefiere centrarse en lo importante. Que desde Madrid se llega más rápido a su tierra. Es decir, al cielo.

Cuando ganamos la Eurocopa, se bañó en champán con los jugadores. Hoy, ni van en el mismo avión. Cómo hemos cambiado... ¿A peor, a mejor...?

Indudablemente a peor. La relación era más cercana en 2008, más sana. Me da pena que las nuevas generaciones no lo puedan vivir.

Acaba de recibir la Antena de Oro 2023 por ser un referente en la profesión que soñó de niño. Además de Pepe Domingo Castaño, ¿qué otras voces le han influido?

Soy un loco de la radio desde crío. Me quedo con todos, desde los primeros en La SER Gijón hasta gente que he conocido este año en COPE.

Militao, Vinicius, Camavinga, Gavi...El «virus FIFA» está dejando fuera de juego a las estrellas del balompié. ¿Dónde hay que poner la venda para evitar estas heridas?

En el número de partidos que juegan. Es una animalada. Cuando veo fútbol de los años 80 y 90, veo la exigencia física y mental de ahora, la presión mediática, eso el cuerpo lo nota. Es difícil que se baje el ritmo, porque los jugadores quieren ganar más y eso son más partidos.

¿Con qué Balón de Oro compartiría un cachopo?

Con Cristiano Ronaldo me lo pasaría muy bien. Y con Modric.

Si le aseguraran unos minutos, ¿qué le preguntaría a Florentino Pérez, una de sus entrevistas más deseadas?

Por qué se ha alejado de la UEFA, de La Liga, de los medios. Por qué vive en una burbuja y, a veces, tan enfadado con el mundo. Qué ha cambiado del Floren de hace 20 años.

Nadal anuncia un regreso descafeinado donde espera «no exigirse el máximo». Le preguntó si se veía presidiendo el Real Madrid y dijo que le gustaría. ¿Será el sucesor de Florentino?

Cuando se retire Florentino, la opción de Rafa se pondrá seriamente sobre la mesa.

«El Barça no ha cometido ninguna ilegalidad», ha dicho Joan Gaspar, ex presidente culé, de los pagos millonarios que se realizaron durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. En este escándalo, ¿es de los que no tiene certezas ni dudas?

Tengo la certeza de que el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros y eso ataca a cualquier ética deportiva. No es normal que un club pague, ni por informes, ni por una lata de aceitunas. Judicialmente creo no va a pasar nada pero socialmente el daño es irreparable.

Jenny Hermoso cierra 2023 dando las Campanadas. ¿Con el año nuevo, llegará la vida nueva para la selección femenina?

Necesitan una vida nueva porque, en la selección femenina, muerto el perro no se acabó la rabia.

Se ve envuelto en polémicas y recibe críticas. ¿La crispación está pasando de castaño a oscuro?

Es el peaje por tener un micro dos horas al día y mucha gente escuchando. Tengo una forma de entender la radio que no quiero ser neutro. Y eso que me controlo, si no tuviera filtros.

Ha sido uno de los invitados a la inauguración del AVE a Asturias. Con el tren de alta velocidad a la puerta de casa, ¿va a estar en la tierrina en todas las ocasiones?

Trataré de estar más y lo que me viene mejor es que, en el camino, veré una película o daré una cabezadina.

Tras coronarse en «Masterchef Celebrity», ¿con qué receta alardea con las visitas?

Me está saliendo muy bien el magret de pato a baja temperatura.

A punto de acabar el año, ¿de qué da las gracias y qué pide a la vida?

Doy las gracias de que he descubierto que los malos momentos unen a la personas. Este año ha habido malos momentos con conclusiones positivas. Mi único deseo es que mi padre, que está malín, se ponga bueno.