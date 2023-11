El polémico momento de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño vuelve a estar en el centro de la polémica tras lo ocurrido ayer en su programa, El Partidazo de COPE. El martes comenzó la primera ronda de la Copa del Rey, en la que se enfrentan equipos de diferentes categorías, incluso de modestas divisiones como la regional preferente. Concretamente, el miércoles se disputaron 41 partidos de esta primera ronda.

Entre la inmensa cantidad de encuentros, destacaron dos por sus impresionantes goleadas. El Real Betis venció al CD Hernan Cortés por un resultado de 1-12, mientras que el Getafe CF se hizo con la victoria por 0-12 frente al CF Tardienta. El periodista de COPE mantuvo una conversación telefónica con los porteros de ambos equipos para conocer sus impresiones acerca de la goleada que habían sufrido.

Juanma se interesó primero por la vida personal del guardameta del Tardienta, Diego Pardo, preguntándole sobre su empleo, los días que entrenan, como también por su vida amorosa.

Después llegó el turno de preguntarle por el partido y la amplia goleada. "¿De los 12 goles crees que había alguno parable?", pregunta Juanma. A lo que responde el joven portero: "El tercero me han dicho mis compañeros que era de fútbol femenino". Tras escuchar esta respuesta todos los colaboradores del programa se ríen, incluido Juanma. Aunque unos segundos después le pide al joven portero que rectifique sus palabras: "Rectifica Diego, no voy a hacer como Rubiales, te voy a dar la oportunidad. Con Rubiales la cagué por lo que te vuelvo a formular la pregunta, ¿de los 12 hay alguno parable?" "Sí el tercero. Ha sido un centro, han rematado y la he parado. Iba a despejar mi central, se la he pedido y ha llegado antes el Choco Lozano y me la ha quitado de las manos", respondía Pardo.

Tras esto, cortan la conexión telefónica con el portero del Tardienta. Después de finalizar el programa y durante el día de hoy, Juanma Castaño ha sido fuertemente criticado en redes sociales por haberse reído al escuchar el comentario de Diego Pardo sobre el fútbol femenino, ya que muchas personas han recordado la poca dureza que tuvo el periodista deportivo en la polémica entrevista post-partido que tuvo con el ex presidente de la Federación, Luis Rubiales, después del beso a Jenni Hermoso.