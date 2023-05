Así reaccionan Olvido Hormigos y Karmele al preguntarle por el fin de 'Sálvame'

Falta poco más de un mes para que 'Sálvame' diga adiós a su público de manera definitiva tras más de catorce años de emisión. El programa más polémico de la televisión cerrará sus puertas el próximo 23 de junio, y no el 16 como se había dicho en un principio. Todo esto coincide con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, lo que provocará un cierre de lo más emotivo para un formato que ha acompañado durante casi una década y media a gran parte de la audiencia española.

Los 11 momentos históricos de 'Sálvame'

Han sido muchas las reacciones durante estos últimos días a la que sin duda es una de las noticias televisivas del año. Desde colaboradores, presentadores, compañeros de profesión o rostros anónimos, han querido sincerarse sobre este asunto, tanto para bien como mostrando su lado más crítico.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con dos de las mujeres que, a ojos de los espectadores, han sido las grandes damnificadas por este formato: Olvido Hormigos y Karmele Marchante.

Karmele Marchante y Olvido Hormigos Mediaset

Ambas han reaccionado de forma similar al preguntarle por esta realidad: "No quiero opinar y prefiero no dar declaraciones sobre este asunto a nadie", expresa Karmele, mientras que Olvido, que por todos es sabido lo pasó bastante mal durante unos años, aunque finalmente regresó, sigue la misma línea que su compañera: "No voy a opinar ni a decir nada al respecto", asegura educadamente al otro lado del teléfono.

Parece que las dos han pasado página de ese pasado amargo por el que tanto sufrieron y ahora están totalmente volcadas, tanto en su faceta profesional como en sus respectivos seres queridos.