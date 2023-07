Julio Iglesias reaparece para recordar el accidente que le cambió la vida

Fue el 22 de septiembre del año 1962. Esa fecha quedaría grabada a fuego en la mente de Julio Iglesias porque aquel día sufrió un terrible accidente de tráfico en la localidad madrileña de Majadahonda. Tras chocar contra unos arbustos, fue trasladado a un centro hospitalario. Allí le dieron la peor noticia posible. Su futuro profesional como futbolista, en el Real Madrid, llegaba a su fin, ya que no volvería a caminar. Ayer, el cantante de temas míticos como «Me olvidé de vivir» o «Hey» recordaba ese momento en sus redes sociales. Ese lugar que ha encontrado para publicar últimamente sus comunicados. «Gracias, gracias, gracias. Hace 55 años mi vida cambió para siempre, estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente como digo siempre juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado», reflexionó ayer en su perfil de Instagram.

Julio Iglesias dando las gracias por estos 55 años en la música en su cuenta de Instagram Instagram

Un post acompañado de uno de sus temas más exitosos, «La vida sigue igual». Una canción que, según el artista, «escribí pensando en lo que sentía en aquellos momentos después de mi operación». Fue su vía de escape para mostrarle al mundo lo que pasaba entonces por su cabeza. «Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar o dónde iban a empezar y terminaron en el Festival de Benidorm de 1968». Además, Iglesias reconoce que ahí empezó su sueño de triunfar en su carrera. «Gracias a este Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy. Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir», termina su post.

El espaldarazo de Eurovisión

Después del Benidorm, llegaría Eurovisión en 1970. Iglesias era el elegido para representar a España en el certamen musical más internacional con esa misma canción y a partir de ahí llegó su éxito a nivel mundial. Esta nueva publicación del artista, afincado en Miami, ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores, ya que últimamente no es muy dado a publicar nada, ni de índole personal ni profesional. Lo que ha dado lugar muchas veces a múltiples elucubraciones sobre su estado de salud. Así, hace unos meses se difundió que el artista sufría pérdidas de memoria y graves faltas de movilidad. En aquella ocasión, volvió a salir de su «refugio» para dar la cara y gritar que se sentía «DPM». Junto a una imagen reciente, la misma que ilustra este texto, rompía su silencio desmintiendo que estuviera enfermo. «De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara escribiendo mis memorias y les agradezco, con toda mi alma, su cariño de siempre», sentenció entonces.

Él mismo respondía a todas las preguntas que se habían dejado sin respuesta en el aire y que no hacían más que alarmar sobre su posible deterioro: «No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…», señalaba duramente entonces.

En su última visita a Madrid, su hijo Julio José corroboraba las palabras de su progenitor. No solo confirmó que estaba bien y feliz con su vida, sino que además tenía la energía suficiente como para estar planteándose celebrar una fiesta con su familia y sus amigos por su 80 cumpleaños, que se celebra el próximo 23 de septiembre. «Mi padre vive una vida muy tranquila en Punta Cana y se quiere tomar su tiempo para estar tranquilo, pero la gente cuando lleva dos años sin verle ya se piensa que está mal», dijo Julio José para tranquilizar a los numerosos admiradores del cantante y a la Prensa.