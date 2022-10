Exclusiva | Albano Carrisi desmiente a Patricia Donoso: “No la conozco, y me parece una segunda Lydia Lozano”

Patricia Donoso revolucionaba Telecinco la pasada semana asegurando que había mantenido una relación de más que palabras con Ortega Cano. Una información que el torero desmentía al instante entrando en directo en ‘Sálvame’, asegurando que no conocía de nada a esta persona y que era una “mentirosa”.

Jorge Javier Vázquez y Patricia Donoso, que asegura haber mantenido una relación sentimental con Ortega Cano FOTO: La Razón Mediaset

Desde entonces, su presencia en los espacios de Mediaset es cada vez mayor, debido, en parte, a las buenas audiencias que está generando desde su aparición.

Hace tan solo unas horas, Donoso sorprendía a la audiencia asegurando que también había estado con otros dos rostros conocidos del panorama televisivo y artístico: Mario Picazo y Albano Carrisi.

Respecto al cantante, Patricia (o como se llame en realidad) ha asegurado lo siguiente: “Estuvimos juntos los tres años que viví en Italia y la primera vez que nos vimos fue en un hotel de Milán porque nos presentó un amigo... A mí me gustaba desde hace mucho tiempo, de cuando era pobre y vivía en Sevilla”, comenzó diciendo. Además, asegura que Albano es “muy romántico” y “un caballero en todos los aspectos”. Tanto es así que ha contado cómo este le cantaba al oído antes de tener relaciones. Según ella, ambos dejaron de verse porque ella conoció a su marido: “Me subí a un avión, conocí a mi marido y me casé por mi marido... Mi marido sabe que yo muero y mato por él”, ha deslizado tajante.

Albano Carrisi FOTO: Instagram

‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con Albano Carrisi para conocer su versión sobre todo este asunto. El cantante, que sabemos no mantiene una buena relación con la periodista y colaboradora Lydia Lozano, ha explicado lo siguiente: “No sé quién es esa chica. No la conozco y no la he visto nunca, pero visto lo visto me parece una segunda Lydia Lozano. Esto es una burla y una tomadura de pelo para todos los espectadores. Es una barbaridad para todos”, comenta el protagonista desde Roma visiblemente molesto ante lo que sucede en España.