Géminis, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Muchas veces hemos escuchado a alguien decir "típico de Géminis", pero no sabíamos muy bien a qué se refería con ello. Por eso, hemos decidido elaborar la guía definitiva en torno a los nacidos bajo el signo de Géminis, para dar a conocer fácilmente todas cualidades, fallos, secretos y funcionamiento en el amor.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren distintos atributos y rasgos de la personalidad.

Los orígenes de Géminis: fecha y símbolos

Géminis es es el tercer signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio se encuentran abrigados por él. Al ser representado por no uno, sino dos entidades, se le suele asociar con la duplicidad y la mutabilidad.

Además, Géminis es uno de los tres signos del zodíaco que tienen como elemento el viento o aire, lo que condiciona completamente su forma de ser y entender el mundo y a sí mismo. Comparte esta cualidad con Libra y Acuario.

Es simbolizado por un par de gemelos, y se dice que está regido por el planeta Mercurio. En la cultura occidental, se dice que este signo tiene su origen en el mito grecorromano de Cástor y Pólux.

Narran las leyendas antiguas que Leda, princesa de Etolia (hoy en día, parte de Grecia), dio a luz a dos gemelos. Uno de ellos, Cástor, sería hijo de su marido, Tyndareus, rey de Esparta, pero el otro, Pólux, sería fruto de una aventura que la madre mantuvo con Zeus (Júpiter para los romanos).

Estos dos recién nacidos, a pesar de ser gemelos, tenían muchas diferencias. La principal era que, mientras que Pólux poseía la gracia de la inmortalidad, su hermano Cástor no tenía la misma suerte. Por eso, cuando el gemelo mortal fue asesinado por Linceo, su hermano pidió la vida eterna también para él.

Al no poder concederle la vida eterna a los dos, se acordó que Pólux compartiese la mitad de su vida con su amado hermano Cástor. De esta manera, ambos serían inmortales, poro no podrían verse, pues cada uno nace y muere todos los días, alternándose con su hermano.

Cómo son los Géminis: personalidad y temperamento

Al ser un signo representado al mismo tiempo por dos figuras al mismo tiempo, se le asocia con la duplicidad y la mutabilidad, pero también con la sociabilidad y el la reencarnación.

Los Géminis son conocidos por su carácter cambiante, tan pronto están que no caben en sí de gozo como están con el ánimo por los suelos. Esto los hace sociables, pero extremadamente impacientes, y muy, muy caprichosos, aunque este entusiasmo se les pueda pasar increíblemente rápido.

Ante todo, lo que más persiguen los Géminis es sentirse queridos y apoyados contantemente, así como que se cumplan sus deseos y voluntades, lo que es bastante difícil, teniendo en cuenta que cambian de parecer constantemente.

A pesar de ser tan antojosos, al menos no lo esconden, siempre van de frente. No son de aquellas personas que prometen, juran y perjuran algo para después traicionar sus palabras, ni de las que guardan intenciones ocultas. Buscan manipular y obtener lo que quieren, sí, pero con la verdad siempre por delante.

Por norma general, suelen ser personas cariñosas, emotivas y amistosas, pero tienen un pequeño lado oscuro siempre. Esa parte oculta es la que a veces se les despierta y por la que pasan malos ratos.

Como signo de aire, son muy cambiantes y soñadores. Con los pensamientos de acá para allá, los Géminis son unos "cabecita loca" que dejan rienda suelta a la imaginación, por lo que a veces les acaba pasando que sus fantasías se comen a la realidad. Comparte esta marca con Libra y Acuario.

Protegidos por Mercurio, tienen un espíritu aventurero (y algo kamikaze). Mercurio o Hermes es el dios grecorromano del comercio, los viajes, la avaricia, además del mensajero del Olimpo. Destaca por su volatilidad y sus prisas por hacerlo y conseguirlo todo cuanto antes.

Compatibilidades de los Géminis: armonía con otros signos

Los signos hermanos de Géminis son sus compañeros de aire o viento: Libra y Acuario. Las personas de carácter apasionado siempre son buenas compañeras de viaje para los espíritus aventureros. Por su naturaleza amistosa y alocada, también suele hacer muy buenas migas con Leo, Escorpio y Aries, ya que estos signos también son muy excéntricos y echados para adelante. Y vaya cosa cuando se juntan.

Por otra parte, con quienes no puede congeniar jamás es con los Tauro y los Capricornio. Éstos buscan la tranquilidad y la paz, y tratan siempre de mantener un equilibrio, todo lo contrario a los Géminis, que son la desestabilización en persona.

Cualidades positivas:

Sociabilidad, amistad.

Extrovertidos, comunicación.

Pasión, creatividad, ilusión.

Transparencia, honestidad.

Cualidades negativas:

Despistados, falta de atención.

Inestables, volátiles, cambiantes.

Impacientes, caprichosos, antojosos.

Poco realistas, dependientes.

Cómo son en el amor

Los Géminis, que son representados por dos gemelos que dan la vida todos los días el uno por el otro, son extremadamente entregados. Además, valoran muchísimo la comunicación en la otra persona, ya que ellos tienen facilidades para expresarse.

Tienen desarrollado muy desarrollado el instinto protector. Lo malo es que, como son tan soñadores, a veces lo dan todo y arriesgan más de lo que deberían antes de tiempo por una persona que, o bien no siente lo mismo, o bien no está preparada aún para el nivel tan alto de intensidad de un Géminis.

Son completamente fieles, como Cástor y Pólux o como los cisnes, se emparejan de por vida. Aunque cambien de parecer en muchos otros aspectos, los Géminis tienen muy claro su eterna fidelidad en pareja.

En la cama a veces son muy despistados, y no paran quietos. No se recomienda tener una simple aventura con ellos si no quieres tener después a una persona encima y atosigándote o si te gusta un sexo calmado, los Géminis cambian de postura, parecer y hasta de gustos a cada momento.

Cómo son en el trabajo

Por su gran capacidad de abstracción y su mente imaginativa, son muy buenos en trabajos artísticos. Sin embargo, son terribles para tareas que impliquen altos niveles de constancia, concentración o que sean muy repetitivas.

Como compañeros son geniales, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar sus conversaciones, que pueden convertirse en agradables conversaciones que se prolongan durante horas, o tremendas chapas que soportarás porque no te queda otra de un Géminis parlanchín.

¿Qué significa tener ascendente en Géminis?

La astrología, como una de las artes de adivinación o "mancias" más antiguas y con mayor recorrido, no es nada sencilla. No solo se debe guiar una persona por el signo zodiacal bajo el que ha nacido, existen infinidad de otras variables que condicionan la personalidad.

Géminis se ve altamente afectado, además de por su tercera posición en la banda celeste, por su elemento de aire o viento. Su signo opuesto por la posición en el cosmos es Sagitario.

Sin embargo, y para esto se recomienda acudir a un profesional especialista en ello, es aconsejable que si se está muy interesado en conocer más sobre la forma en la que el cosmos afecta a la personalidad y el desarrollo del temperamento, se encargue la carta astral personalizada o carta natal.

A través de ésta, podemos conocer la posición de todos los astros que influyen en nuestras vidas particularmente, lo que puede llegar a aportar muchos matices en la adivinación astrológica. Una de las variables más conocidas es el llamado "ascendente".

El ascendente es aquel signo zodiacal que se encontraba en el punto más oriental durante el nacimiento, es decir, el que estaba "emergiendo" por la zona del horizonte mientras tenía lugar el parto.

El ascendente juega un papel fundamental en la imagen que el resto del mundo percibe de una persona, especialmente en su apariencia y en las primeras impresiones que genera en los demás.

Para calcular el ascendente es necesario primero conocer el día, mes, año y lugar de nacimiento, además de la hora exacta. Existen varias páginas especializadas en la web capaces de calcular con cierta precisión el ascendente de una persona si introduce todos estos datos.

Las personas que tienen su ascendente en Géminis suelen destacar por su capacidad de comunicación y de conexión profunda con las personas que lo rodean. El ascendente en Géminis proporciona una inclinación natural hacia la curiosidad, la imaginación y las ganas de conocimiento y cambio constantes.

Quien tenga ascendente en Géminis se preocupa enormemente porque sus conexiones con el resto de personas sean puras, más allá de ser mejor o peor percibidos. Los que no te conocen te ven como alguien superfluo y poco trascendental, pero con los que tratas en profundidad saben que eres una persona muy, muy intensa.

Celebridades y famosos que son Géminis

Rafa Nadal.

Angelina Jolie.

Tom Holland.

David Bisbal.

Mario Casa.

Courtney Cox.

Naomi Campbell.

Mónica Naranjo.

Bob Dylan.

Pablo Alborán.

Antonio Camacho.

Rozalén.

Chris Evans.

Kendrik Lamar.

Chris Pratt.

Paulina Rubio.

Donald Trump.

Rosa Díez.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.