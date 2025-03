'Luna de Sangre' esta noche: así afectará el eclipse total a cada signo del zodíaco este viernes 14 de marzo

Este viernes tendremos la oportunidad de ver desde España uno de los fenómenos celestes más preciosos e impresionantes del año. En torno a las 07:50 horas (horario peninsular), se dará el punto máximo de un eclipse lunar total, que teñirá nuestro satélite de colores rojizos. A este suceso se le conoce en muchos lugares como 'Luna de Sangre', y tiene importantes cargas simbólicas.

La Luna adquiere esta coloración debido a un efecto conocido como 'dispersión de Rayleigh', que se produce cuando la luz solar se dispersa al chocar con la atmósfera terrestre, generando ese tono rúbeo tan característico. Esta 'Luna de Sangre' ha sido interpretada por diferentes culturas como un eclipse de profecías, que porta un mensaje importante para cada miembro del horóscopo.

¿Por qué se conoce como 'Luna de Sangre?

El término "Luna de Sangre" proviene de la apariencia cobriza que adopta la Luna durante un eclipse total. Es un nombre que ha trascendido en diversas culturas y que, a lo largo de la historia, ha estado ligado a presagios, profecías y cambios radicales. En el pasado, muchas civilizaciones temían estos eclipses, interpretándolos como señales de transformación, cataclismos o incluso castigos divinos.

La luna de sangre es la forma coloquial de referirse al eclipse de luna. Su nombre se debe al particular color rojizo que tiñe al satélite natural de la Tierra La Razón Pixabay

En términos astrológicos, la 'Luna de Sangre' representa un cierre de ciclos, revelaciones y giros inesperados del destino. Es un llamado a soltar lo viejo para dar paso a nuevas oportunidades, aunque el proceso no siempre sea sencillo. Se cree que este evento puede sacar a la luz verdades ocultas, traer finales abruptos y abrir caminos que hasta ahora no eran visibles.

Así afectará a cada signo del zodíaco la 'Luna de Sangre' de este viernes 14 de marzo

Este eclipse tendrá lugar en Virgo, un signo asociado con el orden, la introspección y la sanación. Nos impulsará a redefinir rutinas, limpiar energías y dejar atrás hábitos nocivos. Su influencia será intensa en todos los signos, pero especialmente en los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio), quienes sentirán con mayor fuerza la necesidad de reevaluar su propósito.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Este eclipse ilumina tu sector del trabajo y la salud, llevándote a revisar tu bienestar físico y emocional. No ignores señales de estrés o fatiga; el descanso es tan importante como la acción. Quizás te des cuenta de que necesitas cambiar hábitos, mejorar tu alimentación o modificar tu rutina laboral para evitar el agotamiento. También podrías descubrir una nueva pasión profesional.

Mensaje: Cuida tu cuerpo y mente con la misma intensidad con la que persigues tus metas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

La 'Luna de Sangre influye' en tu zona del romance, la creatividad y el placer. Puede que reevalúes una relación sentimental o un proyecto personal que te apasiona. Pregúntate si lo que tienes en tu vida te hace realmente feliz o si solo estás siguiendo la inercia. Evita aferrarte a relaciones o situaciones que ya no te llenan solo por comodidad.

Mensaje: Sé honesto con lo que sientes; no te conformes con menos de lo que mereces.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Este eclipse impactará en tu vida familiar y en tu mundo emocional. Puede que surjan cambios en tu hogar, como mudanzas o remodelaciones, o incluso revelaciones que alteren la dinámica familiar. También podrías sentirte más nostálgico o recordar viejas heridas que necesitan sanación. No evites confrontar temas del pasado que aún te afectan; sanarlos te traerá paz.

Mensaje: Acepta el cambio en casa como una oportunidad para construir un nuevo equilibrio.

Luna de sangre o Luna roja PEXELS (Pedro Figueras)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Este eclipse ilumina tu sector de la comunicación, haciéndote más consciente de la importancia de lo que dices y escuchas. Puede que recibas noticias inesperadas, tengas conversaciones reveladoras o sientas la necesidad de expresar algo que has callado por mucho tiempo. Evita discusiones impulsivas; escucha antes de reaccionar.

Mensaje: Usa tu voz para decir tu verdad, pero hazlo con sabiduría.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Tu dinero, autoestima y seguridad material estarán bajo revisión. Puede que este eclipse traiga cambios en tu economía, te impulse a reestructurar tus finanzas o te haga reflexionar sobre cuánto valor te das a ti mismo. No hagas compras impulsivas ni tomes decisiones económicas apresuradas, puede que esta noche sientas impulsos de derroche, pero debes aprender a controlarlos.

Mensaje: La verdadera riqueza está en cómo administras tus recursos, no en cuánto posees.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Si hay un signo que sentirá con fuerza este eclipse, es el tuyo. La Luna de Sangre en tu signo traerá un cierre de ciclos y una profunda transformación en tu identidad. Quizás sientas la necesidad de redefinirte, cambiar de imagen o replantearte hacia dónde va tu vida. No te aferres a la perfección; permítete ser flexible y explorar nuevas versiones de ti mismo.

Mensaje: Deja ir lo que ya no resuena contigo; la evolución es parte del proceso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

Este eclipse activa tu mundo subconsciente, trayendo a la superficie emociones reprimidas. Puede ser un momento de introspección, sueños reveladores o una fuerte necesidad de desconectarte del ruido exterior para encontrar claridad. No te aísles demasiado; encontrar equilibrio entre la soledad y la conexión es clave.

Mensaje: Confía en tu intuición; tu alma tiene respuestas que tu mente aún no comprende.

Tres personas observan un eclipse lunar parcial desde A Coruña M. Dylan Europa Press

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Las amistades y proyectos grupales estarán en la mira. Puede que te des cuenta de que algunas personas ya no encajan en tu vida o que un nuevo círculo de relaciones se abra para ti. No te quedes en círculos que ya no aportan a tu crecimiento, a veces uno no puede avanzar porque otros lo lastran, entonces es cuando llega el doloroso, pero inevitable momento de dejar el pasado atrás.

Mensaje: Rodéate de personas que eleven tu energía y te inspiren.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Tu carrera y tus metas a largo plazo estarán en el centro de atención. Puede que surjan oportunidades laborales inesperadas o que sientas la necesidad de cambiar de rumbo. Este es el momento para preguntarte si lo que haces realmente te motiva. No temas hacer ajustes si algo ya no resuena contigo, si notas que la conexión ya no existe, quizá haya llegado la hora de desprenderse de ello.

Mensaje: Confía en tus talentos y atrévete a ir por más.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Este eclipse toca tu zona de la expansión, la educación y las creencias, impulsándote a salir de tu zona de confort. Es un momento ideal para viajar, estudiar algo nuevo o abrirte a nuevas filosofías de vida. Si has sentido que tu rutina te ha encasillado, ahora tendrás la oportunidad de replantearte tu visión del mundo. No te aferres a creencias obsoletas por miedo al cambio.

Mensaje: Rompe tus propios límites y permítete descubrir nuevas perspectivas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

La 'Luna de Sangre' activa tu zona de transformación, emociones ocultas y recursos compartidos. Puede traer cambios en relaciones cercanas, temas financieros o incluso un despertar emocional que no esperabas. Si has estado evitando enfrentar un asunto emocional, ahora será imposible ignorarlo. No temas profundizar en lo que sientes; la claridad te dará poder.

Mensaje: Deja atrás el pasado y ábrete a una nueva versión de ti mismo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta Luna tan particular cae en tu zona de relaciones y asociaciones, lo que significa que puede traer cambios en tu vida amorosa, sociedades laborales o incluso amistades cercanas. Si una relación ya no funciona, será evidente y te verás obligado a tomar una decisión. Es un momento de claridad para evaluar quién realmente debe estar en tu vida. No te aferres a relaciones por miedo a estar solo; elige lo que te haga bien.

Mensaje: Rodéate de personas que te sumen y te hagan crecer.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Horóscopo istock

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.