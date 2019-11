Johnson quiere regalar el Brexit por Navidad a los británicos

El premier Boris prometió ayer tramitar la llamada “Ley de Retirada” antes de Navidad para garantizar que los británicos saldrán definitivamente de la UE para enero, cuando finaliza la última prórroga concedida por Bruselas. Ejecutar el Brexit se convirtió, como era de esperar, en la medida estrella del manifiesto que el Partido Conservador presentó ayer para las elecciones anticipadas del 12 de diciembre.

El acto tuvo lugar en Telford, un distrito marginal donde los tories sólo ganaron por 720 papeletas en los comicios de 2017. En aquella ocasión, llegaron a sacar hasta 22 puntos de ventaja a la oposición laborista, pero luego acabaron perdiendo la mayoría absoluta, por lo que, en un Westminster completamente dividido, fueron incapaces de ejecutar el divorcio.

Johnson, por tanto, sabe ahora que cada papeleta es crucial. No basta no liderar todas las encuestas, no es suficiente con ganar los comicios. El objetivo es sacar los escaños suficientes para poder ejecutar la salida del bloque.

"Es el momento de pasar página a la duda, a los retrasos y a la división de los últimos años y comenzar un nuevo capítulo en la increíble historia de este país, el mejor lugar sobre la tierra", manifestó Johnson quien, ante las preguntas de los periodistas, echó la culpa a la oposición por no haber podido cumplir su gran promesa de tener un Brexit para Halloween.

Si gana ahora los comicios, el líder tory quiere reintroducir la Ley de Retirada -que ya superó la segunda lectura en el trámite parlamentario el pasado octubre- para poder dar a los británicos un "regalo temprano de Navidad". "Cuando las familias se sienten a comer el pavo esta Navidad, quiero que disfruten de la temporada festiva sin el aparentemente interminable drama del Brexit'", recalcó.

Además de la salida del bloque, el manifiesto electoral tory incluye otras medidas llamativas, como un "triple bloqueo fiscal", que garantiza que los conservadores no incrementarán el impuesto sobre la renta, las contribuciones a la seguridad social ni el IVA si salen reelegidos y que "devolverán dinero al bolsillo del contribuyente".

El Partido Conservador promete asimismo dar un impulso cifrado en 1.000 millones de libras (unos 1.164 millones de euros) en ayudas para el cuidado de los niños después del colegio y durante las vacaciones escolares.

El programa también contempla destinar 6.300 millones de libras (unos 4.191 millones de euros) a fin de implementar medidas de eficiencia energética con las que recortar las facturas de combustible para 2,2 millones de hogares de este país.

Con relación al cambio climático, el manifiesto incluye una prohibición a la exportación de residuos de plástico a países de fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y mantiene su actual compromiso de recortar las emisiones de carbono a cero antes de 2050.