Boris Johnson pide a Trump que no se entrometa en las elecciones británicas

El primer ministro británico y candidato del Partido Conservador a la reelección, Boris Johnson, ha emplazado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no entrometerse en las elecciones legislativas de Reino Unido cuando viaje a Londres para asistir a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. "Lo que no hacemos tradicionalmente como queridos amigos y aliados, lo que no hacemos tradicionalmente, es implicarnos en las campañas electorales del otro", ha dicho Johnson, cuyo partido parte como favorito para conseguir la victoria en los comicios del 12 de diciembre.

"Lo mejor cuando tienes amigos y aliados cercanos como Estados Unidos y Reino Unido es que ninguno de los dos se implique en las elecciones del otro", ha asegurado el líder 'tory', en una entrevista concedida a la cadena de radio LBC. Johnson también ha hablado del informe de una comisión parlamentaria sobre la supuesta injerencia rusa en Reino Unido y ha asegurado que él no tiene constancia de que Rusia ni ningún otro país haya interferido con éxito o de cualquier otra manera en la política británica.

Trump ya se ha pronunciado públicamente a propósito de las elecciones legislativas británicas, en anteriores ocasiones dejando claro que el líder opositor y candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, sería "demasiado malo" para Reino Unido y que Johnson debería alcanzar un acuerdo con el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage. Corbyn ha aprovechado el mensaje de Trump apoyando a Johnson para atacar a los conservadores y ha acusado al primer ministro de haber mostrado su disposición a venderle a empresas de Estados Unidos la gestión del Sistema Nacional de Salud (NHS) en el marco de las conversaciones para un pacto comercial tras el Brexit.

El diario 'The Sun' ha informado este viernes de que destacados altos cargos del Partido Conservador temen que Trump diga algo durante su estancia en Londres que pueda perjudicar la campaña de Johnson y sus opciones en las elecciones legislativas.

En sus anteriores visitas a Reino Unido, el presidente de Estados Unidos no ha evitado pronunciarse sobre la política británica, llegando incluso a criticar a la antecesora de Johnson, Theresa May, por su estrategia con el Brexit. Trump tiene previsto llegar a Londres el 2 de diciembre y la prensa probablemente le preguntará sobre su posición en las futuras conversaciones comerciales con Reino Unido para un pacto comercial y la posibilidad de que hablen sobre el NHS, tras haber dicho anteriormente que ese tema debería estar en la negociación.

Johnson, sin embargo, ha querido dejar claro este viernes que se levantará de la mesa si las conversaciones con Estados Unidos en materia comercial incluyen como condición previa hablar sobre el NHS. "Lo primero de todo, el NHS no está a la venta. Bajo ninguna circunstancia este Gobierno o cualquier gobierno de los conservadores hará nada que ponga el NHS en la mesa de negociación en conversaciones comerciales o que suponga privatización", ha afirmado el líder 'tory'.

"Puedo decir que si Estados Unidos o cualquier otro país insistiera en eso como condición de unas conversaciones, simplemente nos levantaríamos", ha señalado Johnson. El primer ministro británico ha dicho, además, que Reino Unido saldrá de la Unión Europea en la fecha prevista del 31 de enero si los 'tories' logran una mayoría en el Parlamento.

Ante una pregunta sobre el número de hijos que tiene, Johnson se ha negado a responder y ha dicho que no quiere exponer a sus hijos en la campaña electoral. "Quiero mucho a mis hijos pero ellos no se presentan a estas elecciones. Por tanto, no voy a hacer declaraciones", ha dicho, cuya vida personal ha atraído la atención de los medios sensacionalistas británicos.