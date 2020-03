Netanyahu roza la mayoría para poder gobernar Israel, según los sondeos a pie de urna

Los resultados de las encuestas a pie de urna confirmaron el rumor extendido durante la tarde: el Likud de Biniamin Netanyahu lograría una aplastante victoria frente al Azul y Blanco de Benny Gantz (36 a 33). A falta de conocer los datos finales del recuento, el bloque de derecha y religiosos sumaría 60 diputados, frente a la coalición de centro izquierda y árabes, que lograría 54. El posible árbitro, Avigdor Lieberman, de Israel Beiteinu, sumaría 6. Todo apunta a que el “Rey Bibi” seguirá al frente de Israel.

A primera hora de la mañana en Tel Aviv apenas se sentía el ritmo de una jornada electoral, que algunos calificaban de "pérdida de tiempo y de dinero". En Israel, los comicios se celebran entre semana y es un día festivo para la ciudadanía. Pero a diferencia de las dos pasadas rondas, los partidos invirtieron menos esfuerzos en colgar propaganda y repartir militantes a pie de urna para cazar a indecisos. En un centro de votación visitado por La Razón, solamente un integrante de "Azul y Blanco" ocupaba la carpa del partido y repartía desganado papeletas con las siglas de Gantz.

Casi 6,5 millones de israelíes tenían derecho a votar en los comicios de ayer, y el índice de participación al mediodía, un 27,6%, registraba un ligero aumento respecto a las rondas de abril y setiembre. A Las 20:00, y con un índice de 65,5%, se confirmó que la tercera ronda electoral fue la que más participación registró desde 1999.

Sin duda, la imagen impactante de la mañana se produjo en las 16 urnas especiales habilitadas para los miles de israelíes que se encuentran en aislamiento en sus domicilios por haber regresado de países con amplio contagio de coronavirus. En total, ya hay 12 infectados en Israel. Con unas medidas sanitarias estrictas, los "aislados" esperaban pacientemente su turno para votar tapados por las mascarillas, pero otros se resignaron a ejercer su derecho por temor a contagiarse durante la espera en las filas. En Holón, al sur de Tel Aviv, se produjo un altercado, cuando varios lugareños quisieron desbaratar uno de los puntos de votación especiales y la policía tuvo que intervenir. Desde el ministerio de sanidad, se informó en un comunicado que era "muy seguro votar", ya que "la cantidad de personas enfermas con el coronavirus es reducida".

El presidente Reuven Rivlin, que será el encargado de asignar la tarea de intentar formar coalición al candidato que considere mejor posicionado, verbalizó el enojo colectivo: "da vergüenza. No nos merecemos otra campaña electoral horrible, que se deteriora hasta la podredumbre". Recordando el supuesto carácter festivo de la jornada democrática, Rivlin consideró que "hoy no tengo nada que festejar. Nos merecemos un gobierno que trabaje por nosotros, y nos de estabilidad". A pesar del pasado likudnik de Rivlin, en los últimos compases de la campaña Netanyahu volvió a airear sospechas sobre su figura -mantienen una ardua disputa personal-, alegando ante militantes que "tengo el temor que le de el mandato de formar gobierno a Gantz".

Los dos principales contendientes acudieron pronto a sus centros de votación. El premier Netanyahu dijo tras colocar su papeleta en la urna que "es un gran derecho democrático y debemos estar orgullosos". Y respecto a la psicosis por el contagio, agregó: "no hagan caso de las noticias falsas, vengan a votar". Por su parte, Benny Gantz animó a "todos los ciudadanos, apoyen o no a mi partido, a que salgan a votar. Y que no se dejen arrastrar por ninguna mentira, ni cometan actos violentos". En los últimos compases, los pesos pesados

de la coalición centrista alentaron desesperadamente a votar, ante los rumores de un posible batacazo.

De las centenares de incidencias registradas durante la jornada a pesar de los 15.000 inspectores equipados con cámaras de video, destacó que a primera hora de la mañana, la Comisión Electoral Central recibió informes de que personas se presentaron en urnas con una carta falsa firmada por su directora, Orly Ades, en que ordenaba retirar las papeletas de la extrema derecha de Otzmá Yehudit. Los impostores pretendían así no “desperdiciar” votos para el bloque de derecha, ya que se preveía que la minoritaria facción no sobrepasaría el umbral de voto mínimo para acceder a la Knesset.

Otro capítulo ocurrió en la sureña ciudad de Eilat, donde Israel Beiteinu denunció que activistas del Likud alquilaron limusinas para transportar a votantes a centros de votación, una iniciativa que fue prohibida. Y desde la coalición progresista Avodá-Gesher-Meretz, denunciaron que activistas del ultraortodoxo sefardí Shas estaban repartiendo velas de Sabbat y amuletos a personas que se acercaban a las urnas