Guaidó acusa a Maduro de ocultar el número real de contagiados en Venezuela

Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, en una entrevista al periódico “Nuevo Herald”, ha acusado a Nicolás Maduro de mentir sobre las verdaderas cifras del coronavirus en Venezuela. Cuando el chavismo hablaba de 42 casos, el pasado jueves, el líder dela oposición aseguraba, "de manera extraoficial, por el observatorio que hemos manejado, creemos que podríamos estar hablando de más de 200 casos en este momento en Venezuela”.

Era hace cuatro días. Ayer el régimen, a través del vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, ya elevaba la cifra a 70 casos, casi el doble, sin ningún fallecido por el momento.

Todos los contagiados “han sido debidamente atendidos” por las autoridades sanitarias de Venezuela, destacó Rodríguez, que ha dado cuenta además de 15 pacientes que han mostrado signos de recuperación.

"Tenemos dos casos críticos, que fueron de los primeros diagnosticados y están hospitalizados en centros clínicos privados", ha apuntado. Sin embargo, "el Gobierno les proporciona Interferon y Cloroquina, independientemente del poder adquisitivo".

Rodríguez subrayó que el 100 por cien de los casos que se han comprobado son “importados de Europa, Colombia y Estados Unidos” y que hasta la fecha “no tenemos casos propios en nuestro territorio”. En cualquier caso, el portavoz del Gobierno ha subrayado que “tenemos garantizados todos los espacios” para realizar el proceso de aislamiento de contagiados.

Pero ese optimismo contrasta con las cifras y la perspectiva de Guaidó, que no espera nada bueno respecto a la pandemia en las próximas semanas. El líder de la oposición recuerda que “el 81% de los hospitales públicos no tienen jabón. El 82% de los hogares no tiene agua corrient. El número total de camas con respiradores en el país asciende a 84”.

La suma de esos factores proyecta una ecuación catastrófica para Venezuela, informó al periódico, cuando apenas comienza a ser golpeada por el nuevo coronavirus. La población, recuerda, es más vulnerable en Venezuela debido a sus serios problemas de desnutrición, y el problema se agravará, según Guaidó, por la acción de un régimen represor acostumbrado a esconder los problemas en vez de enfrentarlos.

La represión continúa

Guaidó, reconocido por 60 países como el presidente legítimo de Venezuela, declaró que el régimen está demostrando una gran soberbia ante la amenaza, persiguiendo a reporteros y personal médico que se han atrevido a desvelar la gravedad de la crisis.

Según sus fuentes, el número de casos positivos ascendía al menos a 181 en la mañana del sábado, mientras que el total en observación se ubicaba en 298.

El mayor número de casos está registrado en el estado de Zulia, con un total de 21 positivos y 46 en observación, seguido por el Miranda, con 18 positivos y 46 en observación, y Caracas con 17 positivos y 29 en observación.