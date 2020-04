Guatemala, ejemplo de la lucha contra el Covid-19 en Latinoamérica

Casi un mes después de la llegada del virus a Guatemala, con una población poco mayor de 18 millones de habitantes, Chile suma 1.909 casos de Covid-19, 1.800 más que en el país centroamericano. Guatemala es uno de los países más pobres de la región, que se desangra en las calles con una tasa de homicidios superior a Venezuela, México y Brasil. Sin embargo las autoridades han declarado la guerra a la pandemia y la están ganando. ¿Cuáles son las recetas de su éxito?

Las áreas en las que más se destacó Guatemala frente a los otros países de América Latina fue la rapidez con que se tomaron las medidas, debido a que la mayoría de las veces cuando se descubre un nuevo caso, se aplican nuevas medidas.

Dos días después de la llegada del primer caso de Covid-19 al país centroamericano, el 15 de marzo -pasajero procedente de Madrid-, falleció el primer contagiado por el virus, un hombre de 85 años que había llegado de Europa. Un día después, el 16 de marzo, Guatemala decretó la suspensión total de las clases, el cese de las actividades no esenciales, la suspensión del transporte público y el cierre de fronteras, medidas extremas que no se habían tomado con tanta rapidez en ninguno de sus vecinos latinoamericanos.

Tenemos 7 casos nuevos de COVID-19 y a partir del lunes TODO aquel que ande en la calle deberá utilizar mascarilla, si no cumplen serán multados. Por eso, @GuatemalaGob dará 3 millones de mascarillas lavables a quienes no tengan, serán distribuidas en todo el país. #QuédateEnCasa — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 9, 2020

“En la región hay diferentes realidades. Existen países que lo están haciendo muy bien frente a este virus, como es el caso de Guatemala, donde el nuevo presidente tomó medidas acertadas y oportunas, pasando por países como Colombia y Chile que tuvieron un comportamiento muy razonable, hasta casos muy críticos como México y Brasil" argumenta el analista Moisés Naím.

Casi una semana más tarde el presidente de la nación -que además es un médico cirujano retirado- Alejandro Giammattei, impuso el toque de queda entre las cuatro de la tarde y las cuatro de la madrugada, medida que hasta el día de hoy se mantiene vigente.

Asimismo, desde el pasado fin de semana, el mandatario ordenó una cuarentena departamental (confinamiento en cada provincia) para evitar los desplazamientos de la población hasta el 12 de abril. “Estamos haciendo esto porque necesitamos que la gente esté contenida lo más posible para enfrentar y lograr disminuir al máximo lo que hemos logrado: tener pocos casos de coronavirus”, puntualizó Giammattei, que fue investido el pasado 14 de enero.

Otras de las apuestas por las que optó el presidente guatemalteco fue la de focalizar los contagios apenas estos son detectados para que el virus no se esparza al resto de la población, por eso optó por acordonar ciudades. Además el Congreso suspendió sus sesiones por un tiempo indefinido.

En la línea con las medidas que tomó el Ejecutivo acerca de las festividades de Semana Santa, Giammattei anunció que queda prohibida la circulación del tránsito de tipo recreativo, social o familiar en vía terrestre, aérea y marítima. Y detalló que a partir del pasado miércoles se restringían aún más el transporte y se prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

“De nada nos sirven todas las medidas que hemos hecho, todo lo que hemos logrado avanzar controlando lo que no han hecho otros países y nosotros logramos hacer. De nada nos sirve que hagamos todo si al final no contamos con su apoyo, si no contamos con su responsabilidad”, agregó Giammattei

Por otro lado, el Gobierno se encuentra construyendo cinco hospitales temporales en varias áreas del país destinados únicamente a pacientes de coronavirus, y ya se han completado dos. Asimismo se han aprobado una serie de ayudas económicas para compensar los efectos que tienen las medidas de prevención sobre las familias más vulnerables, especialmente en un país donde el empleo informal ronda el 75% de la población. Un ejemplo a seguir.