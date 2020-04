Una oleada de incendios en Ucrania se acercan peligrosamente al reactor nuclear de Chernóbil

Las autoridades ucranianas notaron la semana pasada un enorme pico de radiación en el área donde están sucediendo una oleada de incendios incontrolados a escasos kilómetros de la Central nuclear de Chernóbil, cuyo reactor principal explotó el 26 de abril de 1986 causando 31 muertos y causando uno de los grandes desastres medioambientales de la Historia.

Ahora las autoridades temen que la imparable extensión del fuego acabe alcanzando al reactor nuclear y la contaminación retome el paraje. Cientos de bomberos han estado trabajando para tratar de extinguir los incendios que llevan ardiendo desde el pasado 5 de abril. Hasta el momento la zona arrasada es de 8,600 acres (35 kilómetros cuadrados) e intentando parar el fuego han actuado 100 camiones de bomberos y varios helicópteros, pero sin éxito. El nivel de radiación durante la semana pasada marcaba niveles 16 veces más intensos de radiación que los habituales y presenta un riesgo para los habitantes de la zona. El cercano pueblo de Poliske ha tenido que ser evacuado y sus 20 habitantes trasladados fuera de a zona, a pesar de que se prohíbe que nadie viva a menos de 30 kilómetros de la central nuclear. El humo, visible desde varios kilómetros, podría llegar hasta Kiev que sólo está a 60 millas de distancia (casi 100 kilómetros), ayudado por el viento que sopla hacia la frontera con Bielorrusia.

Kateryna Pavlova, la directora interina de la agencia que supervisa el área que se está quemando actualmente, le dijo a “The New York Times” : “Por el momento no se puede decir que el fuego esté contenido y hemos intentado cavar cortafuegos alrededor de la planta. El viento podría elevar las partículas calientes en el aire y llevarlas hacia zonas pobladas, por lo que hemos recomendado que la gente se quede en su casa y use máscaras”.