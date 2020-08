Venezuela: castigos por no cumplir con las normas contra el coronavirus

Castigos en Venezuela para todos aquellos que no cumplan con las normas contra el coronavirus. Decenas de personas se sientan al sol vigiladas por las fuerzas venezolanas. Algunas por no guardar la distancia de seguridad. Otras por quitarse la mascarilla. Castigos que según denuncia este hombre son desproporcionados. Los grupos de la oposición dicen que es un ejemplo de la militarización de la respuesta a un problema que es ante todo sanitario. Algunos argumentan que los castigos físicos hacen aún más difícil la vida cotidiana cuando muchos no comen lo suficiente. Hasta el momento Venezuela ha reportado doscientas muertes y más de 23.000 casos pero la oposición asegura que las cifras no reflejan la realidad.