Boris Johnson y Ursula von der Leyen, ¿última cena en Bruselas?

El primer ministro británico, Boris Johnson, se dirige a Bruselas el miércoles para cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un último intento desesperado por evitar la posibilidad de un no acuerdo comercial en tres semanas justo cuando se acaba el periodo de transición, lo que dejaría las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea en una situación caótica tras el Brexit.

Hace meses que Boris Johnson no acude a Bruselas y ésta podría ser la última bala en la recámara de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que evitaría fronteras arruinadas, mercados financieros hundidos y caos en las cadenas de suministro que atraviesan Europa, justo cuando el mundo enfrenta el enorme costo económico de la pandemia de la Covid.

La cena, en la que ambos líderes se mirarán a los ojos por primera vez desde que Reino Unido saliera de la UE en enero de este año, se presenta como una de las últimas oportunidades para desbloquear las conversaciones comerciales estancadas y parece que no será una cena diplomática más. Las espadas están en algo y ninguna de las dos partes da su brazo a torcer. “Debemos ser realistas, puede que no haya acuerdo, ya que no vamos a comprometer la recuperación de la soberanía del Reino Unido”, dijo una fuente del gobierno británico citador por la agencia Reuters.

El propósito de este encuentro en Bruselas entre el premier británico y la presidenta de la Comisión Europea es dar un impulso político al proceso. Solo entonces los negociadores de ambas partes, Michel Barnier (UE) y David Frost (Londres) podrían reanudar las conversaciones. Algunas fuentes han asegurado que Boris Johnson quería hablar directamente con otros líderes europeos, como Angela Merkel, para buscar una postura más suave y conciliadora que la proyectada por Von der Leyen. Por el lado de la UE, un portavoz de la Comisión citado por Politico dijo: “Aquí no es donde sed desarrollan las negociaciones”. El objetivo de la reunión es “tratar de eliminar los impasses importantes para que luego los negociadores puedan continuar con su trabajo”.

Un no acuerdo comercial dividiría, a corto plazo, a Occidente, reduciría una parte del Producto Interno Bruto (PIB) británico y de la UE y haría que el comercio fuera mucho más caro para las empresas de todo tipo, desde las que venden piezas de automóviles hasta las que comercializan quesos.

Reino Unido anunció este martes que eliminaría las cláusulas del borrador de comercio interno que violaba el Acuerdo de Retirada del Brexit después de que cerrara un acuerdo con la UE sobre cómo administrar la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pese a ello, Bruselas mantiene su posición, apoyada por países como Francia, que ha prometido vetar cualquier acuerdo comercial si no satisface sus exigencias en materia de pesca, o Bélgica, que ha insistido en que no quiere un pacto a cualquier precio.