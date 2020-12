Los abusos sexuales de altos cargos que el FBI pretende ocultar

Un subdirector del FBI se jubiló después de ser acusado de acosar en estado de ebriedad a una subordinada en una escalera. Otro alto funcionario del FBI se fue después de que se descubriera que había acosado sexualmente a ocho empleados. Otro agente de alto rango del FBI se marchó después de que fuera acusado de chantajear a un joven empleado para que tuviera encuentros sexuales.

Una investigación de Associated Press ha identificado al menos seis acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a altos funcionarios del FBI en los últimos cinco años, incluidas dos nuevas denuncias presentadas esta semana por mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente por agentes de alto rango.

Todos os funcionarios acusados del FBI parecen haber evitado un expediente disciplinario, según ha podido averiguar AP, y varios fueron trasladados o retirados silenciosamente, manteniendo sus pensiones y beneficios completos incluso cuando las investigaciones corroboraron las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Más allá de eso, los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley han mantenido su anonimato incluso después de que el proceso disciplinario siguiera su curso, lo que les permite introducirse en el sector privado o incluso permanecer en puestos similares. “Lo están escondiendo bajo la alfombra”, dijo una exanalista del FBI que alega en una nueva demanda federal que un agente especial que la supervisaba lamió su cara y la tocó en la fiesta de despedida de un colega en 2017. Terminó dejando el FBI y ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático.

“Como la principal organización de aplicación de la ley que el FBI pretende ser, es muy desalentador cuando permiten que personas que saben que son delincuentes se jubilen y sigan carreras en campos relacionados con la aplicación de la ley”, dijo la mujer, que pidió ser identificada en esta historia solo por su primer nombre, Becky.

Becky, exanalista del FBI

El recuento de AP no incluye el número creciente de supervisores de alto nivel del FBI que no han informado sobre relaciones románticas con subordinados en los últimos años, un patrón que ha alarmado a los investigadores de la Oficina del Inspector General y ha planteado preguntas sobre la política de la oficina.

La conducta sexual inapropiada recurrente ha llamado la atención del Congreso y orgaizaciones de abogados, que han pedido protección para los empleados de base del FBI y que una entidad externa revise los casos disciplinarios de la oficina. “Necesitan un momento #MeToo”, dijo la representante estadounidense Jackie Speier, una demócrata de California que ha criticado el trato a las mujeres en el FBI dominado por hombres. “Es repugnante”, dijo Speier. “No me sorprende que, en términos de agresión sexual y acoso sexual, nuestras instituciones todavía se encuentren en la Edad Media”.

En un comunicado, el FBI dijo que “mantiene una política de tolerancia cero hacia el acoso sexual” y que las denuncias contra los supervisores han dado lugar a que sean destituidos de sus puestos mientras se investigan los casos. Agregó que los casos severos pueden acabar con cargos criminales y que el proceso disciplinario interno del FBI evalúa, entre otros factores, “la credibilidad de las acusaciones, la gravedad de la conducta y el rango y posición de las personas involucradas”.

La revisión de AP de los registros judiciales, los informes de la Oficina del Inspector General y las entrevistas con funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley identificó al menos seis acusaciones contra altos funcionarios, incluido un subdirector y agentes especiales a cargo de todas las oficinas de campo, que iban desde tocamientos no deseados y avances sexuales a la coacción. Ninguno parece haber sido sancionado.

El FBI, con más de 35.000 empleados, mantiene un estrecho control sobre tales acusaciones. La última vez que la Oficina del Inspector General realizó una investigación exhaustiva de conducta sexual inapropiada dentro del FBI, registró 343 “delitos” de los años fiscales 2009 a 2012, incluidos tres casos en los que se “grabó en video a mujeres desnudas sin consentimiento”.

Comentarios sexistas

Las últimas denuncias se producen meses después de que una mujer, la décimoseptima, se uniera a una demanda federal por acoso sexual sistémico en la academia de formación del FBI en Quantico, Virginia. Ese caso colectivo afirma que los instructores masculinos del FBI hicieron comentarios “con carga sexual” sobre las mujeres que necesitan “tomar su método anticonceptivo para controlar su estado de ánimo”, invitando a las mujeres aprendices a quedarse en sus casas y despreciándolas abiertamente. En una de las nuevas demandas presentadas el miércoles, una ex empleada del FBI identificada solo como “Jane Doe” alegó que un agente especial en activo en 2016 se retiró sin expediente disciplinario y abrió un bufete de abogados incluso después de “encarcelarla, torturarla, acosarla, chantajearla, acecharla y manipularla “para que tuviera varios” encuentros sexuales no consensuales “, incluido uno en el que se la forzó en un automóvil.

AP oculta el nombre y la ubicación del agente especial acusado para proteger la identidad de la mujer. “Es política y práctica del FBI permitir que los altos ejecutivos acusados de agresión sexual se retiren silenciosamente con todos los beneficios sin enjuiciamiento”, alega en la demanda el abogado de la mujer, David J. Shaffer.

Uno de esos casos involucró a Roger C. Stanton, quien antes de su jubilación fue subdirector de la Oficina de Amenazas Internacionales, una división en la sede de Washington encargada de erradicar las filtraciones y salvaguardar la información de seguridad nacional. Según un informe del Inspector General este año y obtenido por AP a través de una solicitud de registros públicos, Stanton fue acusado de levar ebrio a una subordinada a su casa después de tomar algo después del trabajo. La mujer dijo a los investigadores que una vez dentro del portal de su edificio de apartamentos, Stanton rodeó su cintura con sus brazos y “movió su mano hacia abajo” antes de que ella pudiera escapar y subir las escaleras. Después de que Stanton se fuera, llamó a la mujer 15 veces a su teléfono del FBI y le envió lo que los investigadores describieron como un “texto confuso” quejándose de que no podía encontrar su vehículo. El informe muy redactado no dice cuándo ocurrió el incidente. Stanton refutó el relato de la mujer y dijo a los investigadores que “no tenía la intención de hacer nada” y que solo la rodeó con el brazo debido a la “estrechez” de las escaleras. Pero Stanton reconoció que estaba “muy avergonzado por este evento” y que “los directores asistentes no deberían ponerse en estas situaciones”. Stanton se retiró a finales de 2018 después de que la investigación determinara que acosó sexualmente a la mujer y buscó una relación inapropiada.

A principios de este año, el Inspector General descubrió que el agente especial a cargo de la oficina de Albany, Nueva York, James N. Hendricks, acosó sexualmente a ocho subordinados del FBI.

Hendricks tampoco fue nombrado en el informe a pesar de sus hallazgos. Fue identificado por primera vez en septiembre por el Albany Times Union. Un colega actual y uno anterior de Hendricks confirmaron su papel en el caso a AP. Hendricks ahora escribe un blog sobre leyes en el que destaca sus logros en el FBI, pero no menciona las acusaciones de mala conducta.

Becky, la ex analista, asegura que una vez creyó que los valores organizacionales y la misión del FBI se alineaban con la forma en que la criaron. Pero fue desengañada de esa idea después de informar a la gerencia que Charles Dick, un agente especial supervisor en la Academia de Capacitación del FBI en ese momento, la agredió sexualmente en una fiesta de despedida. Becky le dijo a AP que su agresor la había amenazado al menos dos veces antes. “Una vez, mientras esperábamos al director, dijo: ‘Voy a tocarte el trasero. Sabes que va a suceder “. “Su comportamiento grosero era bien conocido”, agregó. “Se estaba saliendo con la suya”. En una demanda federal presentada el miércoles, Becky acusó al exagente de envolver su brazo alrededor de su pecho mientras posaba para una fotografía y “buscar debajo de ella y simular” la penetración de ella “con sus dedos a través de sus vaqueros”. Dick negó los cargos y fue absuelto en un tribunal estatal de Virginia por un juez que dictaminó que era “totalmente increíble” que Becky “se quedara allí y no dijera nada”, según una transcripción del procedimiento. Dick se retiró del FBI meses antes de que el Inspector General diera seguimiento a la denuncia interna de Becky, alegó Becky en su demanda, y agregó que enfrentó represalias por presentarse. “Es mucho más fácil sufrir de forma aislada que hacerlo público”, dijo a AP. “Pero si no lo denuncio, soy cómplice del encubrimiento cultural e institucionalizado de este tipo de comportamiento”.