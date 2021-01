La policía del Capitolio rechazó las ofertas de ayuda federal para contener a los manifestantes

Tres días antes de que los partidarios del presidente Donald Trump se amotinaran en el Capitolio, el Pentágono preguntó a la Policía del Capitolio si necesitaba personal de la Guardia Nacional. Y cuando la turba avanzó hacia el edificio el miércoles, los líderes del Departamento de Justicia se acercaron para ofrecer agentes del FBI. La policía los rechazó en ambas ocasiones, según altos funcionarios de Defensa y dos personas familiarizadas con el asunto. A pesar de las muchas advertencias sobre una posible insurrección y los amplios recursos y el tiempo para prepararse, la Policía del Capitolio solo planeó una manifestación de libertad de expresión.

Ver también Internacional .Dimite el jefe de la Policía del Capitolio tras las críticas por los fallos de seguridad

Todavía afectados por las críticas por la respuesta violenta de las fuerzas del orden a las protestas en junio pasado cerca de la Casa Blanca, los funcionarios también intentaron evitar cualquier apariencia de que el gobierno federal estaba desplegando tropas en servicio activo o de la Guardia Nacional contra los estadounidenses. El resultado es que el Capitolio de EE. UU. fue invadido el miércoles y los oficiales de una agencia de aplicación de la ley con un gran presupuesto operativo y experiencia en eventos de alta seguridad que protegen a los legisladores se sintieron abrumados. Cuatro manifestantes murieron, incluido un disparo dentro del edificio. Un oficial de la Policía del Capitolio murió el jueves después de resultar herido en el tumulto del miércoles.

Los disturbios y la pérdida de control han planteado serias dudas sobre la seguridad en el Capitolio para eventos futuros. Los incidentes también plantean inquietantes preocupaciones sobre el trato de los partidarios de Trump principalmente blancos, a quienes se les permitió deambular por el edificio durante horas, mientras que los manifestantes negros que se manifestaron el año pasado por la brutalidad policial se encontraron con una vigilancia policial más robusta y agresiva. “Esto fue una falta de imaginación, una falta de liderazgo”, dijo el jefe de policía de Houston Art Acevedo, cuyo departamento respondió a varias protestas importantes el año pasado tras la muerte de George Floyd. “La Policía del Capitolio debe hacerlo mejor y no veo cómo podemos evitar eso”. Acevedo dijo que ha asistido a eventos en los terrenos del Capitolio para honrar a los policías asesinados que tenían vallas más altas y una presencia de seguridad más fuerte que la que vio en el video el miércoles.

El secretario del ejército, Ryan McCarthy, dijo que a medida que avanzaban los disturbios, quedó claro que la policía del Capitolio estaba desbordada. Pero dijo que no se hizo un plan de contingencia por adelantado sobre lo que las fuerzas podrían hacer en caso de un problema en el Capitolio porque la ayuda del Departamento de Defensa fue rechazada. “Tienen que preguntarnos, la solicitud tiene que llegar a nosotros”, dijo McCarthy. El jefe de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Steven Sund, bajo la presión de Schumer, Pelosi y otros líderes del Congreso, se vio obligado a dimitir. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, solicitó y recibió la renuncia del Sargento de Armas del Senado, Michael Stenger, con efecto inmediato. Paul Irving, el Sargento de Armas de la Cámara desde hace mucho tiempo, también dimitió. “Hubo un fallo de liderazgo en la cima”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El Capitolio de EE. UU. había estado cerrado al público desde marzo debido a la pandemia de COVID-19. Pero normalmente, el edificio está abierto al público y los legisladores se enorgullecen de su disponibilidad para sus electores. No está claro cuántos oficiales estaban de servicio el miércoles, pero el complejo está vigilado por un total de 2,300 oficiales en 16 acres de terreno que protegen a los 435 representantes de la Cámara, 100 senadores estadounidenses y su personal. En comparación, la ciudad de Minneapolis tiene alrededor de 840 oficiales uniformados que vigilan una población de 425,000 en un área de 6,000 acres. Durante semanas hubo indicios de que la violencia podría atacar el 6 de enero, cuando el Congreso se reunió en una sesión conjunta para terminar de contar los votos del Colegio Electoral que confirmaría que el demócrata Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales. En los foros de mensajes de extrema derecha y en los círculos pro-Trump, se estaban haciendo planes.

El líder del grupo de extrema derecha Proud Boys fue arrestado al entrar a la capital esta semana por un cargo de armas. Admitió a la policía que había hecho declaraciones sobre disturbios en Washington, dijeron funcionarios locales. Tanto Acevedo como Ed Davis, un excomisionado de policía de Boston que dirigió el departamento durante el atentado con bomba en el Maratón de Boston de 2013, dijeron que no culparon a los oficiales de primera línea claramente superados por la situación, sino a la planificación y el liderazgo antes del motín. “¿Había un sentimiento estructural de que bueno, estos son un grupo de conservadores, no van a hacer nada como esto? Muy posiblemente “, dijo Davis.” Ahí es donde el componente racial de esto entra en juego en mi mente. ¿Hubo una falta de urgencia o una sensación de que esto nunca podría suceder con esta multitud? ¿Es eso posible? Absolutamente “. Trump y sus aliados fueron quizás los megáfonos más grandes, alentando a los manifestantes a manifestarse con fuerza y apoyar su falsa afirmación de que le habían robado las elecciones. Los incitó durante una manifestación poco antes de que marcharan hacia el Capitolio y se amotinaran.

McCarthy dijo que las estimaciones de inteligencia de las fuerzas del orden público sobre el tamaño potencial de la multitud en el período previo a las protestas contemplaban desde un mínimo de 2.000 a hasta 80.000. Así que la Policía del Capitolio no había establecido un perímetro estricto alrededor del Capitolio. Los oficiales se concentraron en un lado donde los legisladores entraban a votar para certificar la victoria de Biden. Se instalaron barricadas en la plaza frente al edificio, pero la policía se retiró de la línea y una turba de personas se abrió paso. Los legisladores, que al principio no se dieron cuenta de la violación de seguridad, continuaron su debate. Pronto tuvieron que esconderse y finalmente, fueron escoltados desde la Cámara y el Senado. Los periodistas se quedaron solos en las habitaciones durante horas mientras la multitud intentaba irrumpir con barricadas.

Sund, el jefe de policía del Capitolio, dijo que esperaba una exhibición pacífica que, en cambio, se convirtió en un “ataque violento”. Pero Gus Papathanasiou, jefe del sindicato de la Policía del Capitolio, dijo que los fallos en la planificación dejaron a los oficiales expuestos sin respaldo o equipo contra las multitudes de manifestantes. “Tuvimos suerte de que la mayoría de los que traspasaron el Capitolio no tenían armas de fuego o explosivos y no tenían una mala intención”, dijo Papathanasiou en un comunicado. “Por trágicas que sean las muertes que resultaron del ataque, tenemos la suerte de que el número de víctimas no fue mayor “. El Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias comenzaron a monitorear hoteles, vuelos y redes sociales durante semanas y esperaban grandes multitudes. La alcaldesa Muriel Bowser había advertido de la inminente violencia durante semanas y los negocios habían cerrado con anticipación. Ella solicitó ayuda de la Guardia Nacional al Pentágono el 31 de diciembre, pero la Policía del Capitolio rechazó la oferta del Departamento de Defensa del 3 de enero, según Kenneth Rapuano, subsecretario de defensa para seguridad nacional.

“Preguntamos más de una vez y la respuesta final que obtuvimos el domingo 3 fue que no pedirían ayuda“, dijo. La oferta del Departamento de Justicia de apoyo del FBI a medida que los manifestantes se volvían violentos fue rechazada por la Policía del Capitolio, según dos personas familiarizadas con el asunto. Para entonces ya era demasiado tarde. Acudieron agentes del Departamento de Policía Metropolitana. Se llamó a agentes de casi todas las agencias del Departamento de Justicia, incluido el FBI. También se llamó al Servicio Secreto y al Servicio de Protección Federal. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos envió dos equipos tácticos. La policía de lugares tan lejanos como Nueva Jersey llegó para ayudar.

Se necesitaron cuatro horas para desalojar a los manifestantes del complejo del Capitolio. Para entonces, habían vagado por los pasillos del Congreso, posado para fotos dentro de las cámaras, atravesado puertas, destruido propiedades y tomado fotos de ellos mismos haciéndolo. Solo 13 fueron arrestados en ese momento.

La Policía del Capitolio realizará una revisión de lo ocurrido, así como su planificación y políticas. Los legisladores planean investigar cómo las autoridades manejaron los disturbios. El fiscal estadounidense en funciones en el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, dijo que no arrestar a más personas dificulta su trabajo. “Mire, ahora tenemos que revisar y recopilar imágenes de video para tratar de identificar a las personas y luego acusarlas, y luego intentar arrestarlas. Así que eso ha hecho las cosas más difíciles, pero no puedo responder por qué esas personas no estaban detenidas cuando salían del edificio por la Policía del Capitolio“. Ap

_