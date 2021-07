¿Cuántos muertos hay en realidad en China por las inundaciones?

Las fuertes lluvias que se han concentrado en China desde hace días han obligado a evacuar a más de 350.000 personas debido a las inundaciones que afectan principalmente a la provincia de Henan, ubicada en el centro del país. Según el Departamento de Gestión de Emergencias provincial, el número de muertos a causa de las inundaciones es de 33, además de ocho personas que todavía se encuentran desaparecidas.

Sin embargo, el país asiático vuelve a estar en el ojo de la polémica por haber podido falsear los datos oficiales de los fallecidos en el trágico suceso. Más de tres millones de personas se han visto afectadas por los desastres, según recoge la agencia estatal Xinhua.

A lo largo de estos días, se han visto duras imágenes en donde pasajeros del metro quedaban atrapados con el agua dentro del subterráneo, vehículos y personas eran desplazados por la corriente a través de las calles o muchas casas se veían afectadas. Las tormentas han dañado, además, más de 215.200 hectáreas de cultivos, provocando una pérdida económica directa de alrededor de 1.220 millones de yuanes (unos 160 millones de euros).

Según el diario local The Paper, los catorce obreros atrapados a consecuencia de una inundación en un túnel en la ciudad de Zhuhai, de la provincia de Guangdong, al sur del país, fueron encontrados sin vida, en un rescate en el que participaron más de 2.400 efectivos.

Entre los 33 personas fallecidas registradas por el Departamento de Gestión de Emergencias provincial, se incluyen doce que murieron cuando el metro en la capital provincial de Zhengzhou, a unos 650 km al suroeste de Beijing, se inundó a principios de esta semana. Zhengzhou se convirtió estos días en el epicentro del clima extremo en el centro de China, registrando 617,1 mm de lluvia de sábado a martes, casi el equivalente al promedio anual de la ciudad de 640,8 mm.

El caso es que se teme que los datos de esta tragedia se oculten como ya se hizo con la pandemia. Y no sería la primera vez que el país asiático oculta datos o no deja averiguar sobre su veracidad. Hoy, China ha rechazado los planes de la OMS de continuar la investigación del origen de la pandemia de coronavirus después de que la organización admitiese que la teoría de la fuga de laboratorio en la aparición del virus SARS-CoV-2 en Wuhan no se tuvo suficientemente en cuenta anteriormente. Además, la cifra real de fallecidos por la enfermedad podría ser muy superior a la que se dice en los datos oficiales.

En Alemania y Bélgica las inundaciones ya habían arrasado con varios puntos de cada país y han dejado por el momento a más de 200 personas fallecidas, junto a miles de personas que a día de hoy se encuentran desaparecidas, además de millones de personas afectadas.