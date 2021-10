Fuerzas especiales de EEUU entrenan en Taiwán a soldados de la isla en secreto

Estados Unidos ha ido un paso más allá en su pulso con China en Asia. Un grupo de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses han estado en Taiwán entrenando a las tropas taiwanesas durante un año, según dijeron el jueves dos fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Al menos dos docenas de soldados americanos y un número no especificado de marines están entrenando a las fuerzas taiwanesas, informó el jueves el Wall Street Journal. Los entrenadores fueron enviados por primera vez a Taiwán por la administración Trump, pero no se había informado de su presencia hasta ahora.

El acuerdo de Taiwán de 1979 aprobado por el presidente Jimmy Carter estableció la salida de tropas norteamericanas de la isla a cambio de que China renunciara a una invasión por la fuerza de Taiwán, a la que considera una provincia rebelde y parte del país. Ese acuerdo fijó también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y China. Esta información aparece cuando la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha señalado que su gobierno “hará todo lo que sea necesario para defender su libertad y su forma de vida democrática” con respecto a China.

El Pentágono, que históricamente no ha revelado detalles sobre el entrenamiento de Estados Unidos o el asesoramiento a las fuerzas taiwanesas, no comentó ni confirmó específicamente el despliegue. “No tengo ningún comentario sobre operaciones, compromisos o entrenamiento específicos, pero me gustaría resaltar que nuestro apoyo y la relación de defensa con Taiwán siguen alineados con la amenaza actual que representa la República Popular China”, dijo el portavoz del Pentágono. John Supple.

El Ministerio de Defensa de Taiwán se negó a comentar y solo dijo que “todos los intercambios militares se llevan a cabo de acuerdo con los planes anuales”. Las fuentes se negaron a decir cuánto tiempo había durado la formación, pero indicaron que era algo anterior a la administración de Biden, que asumió el cargo en enero.

Cualquier tipo de confirmación oficial de Estados Unidos podría agravar aún más las relaciones entre Estados Unidos y China en un momento en que Pekín está llevando a cabo constantes y provocativos ejercicios militares cerca de Taiwán. El Wall Street Journal publicó detalles sobre el entrenamiento citando a funcionarios estadounidenses no identificados.

“No descartaría la posibilidad de que Pekín esté al tanto de esto”, dijo Bonnie Glaser, directora del Programa Asia del German Marshall Fund. “Hacer esto público obligará a los chinos a reaccionar, y probablemente lo harán aumentando la presión sobre Taiwán”.

En una conferencia de defensa se le preguntó al representante demócrata Ami Bera, quien dirige el subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asia, si se le había informado sobre el despliegue. “Creo que tenemos operadores especiales allí, y en el pasado hemos estado entrenando a los militares (de Taiwán), trabajando con ellos”, dijo Bera.

El senador republicano Thom Tillis, que está en el Comité de Servicios Armados del Senado, señaló que no había sido informado específicamente y solo había visto informes públicos, pero agregó: “En realidad, sería más feliz si ese número fuera de cientos”.

Estados Unidos es el mayor proveedor de armamento de Taiwán y durante mucho tiempo ha ofrecido algún grado de formación en sistemas de armas, así como consejos detallados sobre formas de fortalecer su ejército para protegerse contra una invasión del Ejército de Liberación Popular de China.

China ve a Taiwán como una provincia rebelde y no ha descartado tomar la isla por la fuerza. Taiwán dice que es un país independiente y defenderá su democracia y libertad.

Los cazas chinos han volado repetidamente en los últimos días a través de la amplia zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, que se extiende mucho más allá del espacio aéreo de Taiwán. Pero China ha evitado el espacio aéreo taiwanés, no se han realizado disparos y no se han conocido acercamientos entre aviones chinos y taiwaneses.

El gobierno taiwanés ha denunciado los ejercicios militares de China y dice que defenderá la libertad y la democracia de la isla, insistiendo en que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.