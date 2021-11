“Hay una decepción significativa con la administración Biden”

-¿Por qué son tan cruciales las elecciones en Virginia?

-Virginia resulta importante porque se trata de uno de los pocos estados con comicios fuera de ciclo electoral. Por lo tanto, el resultado que salga de aquí ayudará a conseguir pronto un indicador que muestra el grado de satisfacción de los votantes con la nueva administración de Biden. Virginia también es un estado de tamaño mediano de cierta importancia en las elecciones nacionales y que se ha convertido cada vez más en un bastión demócrata en las últimas dos décadas. Este es el conocido movimiento de “rojo” republicano a “azul” demócrata.

-Trump se mostró contento con los resultados en Virginia. ¿Supone un punto de inflexión para sus aspiraciones políticas como candidato en 2024?

-Trump está ciertamente feliz hoy, pero no está del todo claro si es un punto de inflexión. Sin duda, es un golpe contra las políticas de la administración de Biden y un indicio del descontento general con la Administración de Ralph Northam, que estuvo plagada de polémicas, incluidas las acusaciones de racismo por parte del propio Northam y abusos sexuales por parte del vicegobernador Justin Fairfax. La prueba real del futuro político de Virginia comenzará a verse el próximo año con las elecciones de mitad de mandato, y si muchos escaños en la Cámara de Representantes pasan a los republicanos, eso sería un mejor indicador todavía en el futuro. El problema es que las tendencias demográficas y la presencia del gobierno federal en el norte de Virginia ejercen una fuerte presión sobre el estado para que avance hacia una dirección más liberal. Mientras esas tendencias continúen, es difícil ver esto como más que una reacción a los hechos actuales.

-¿Por qué Biden tiene una tasa de popularidad tan baja? ¿Se debe a cuestiones como la retirada de Afganistán o los problemas migratorios?

-Creo que los demócratas se están centrando en las temas equivocados y mostrando una profunda arrogancia. Cada vez más dan por sentado sus principales grupos de apoyo en la clase trabajadora a favor de facciones más pequeñas y radicales del partido. Ya vimos esto en 2016 y ciertamente sucede lo mismo ahora. Me parece que ahora hay un movimiento antidinástico en Estados Unidos, esto funcionó contra los Bush y ahora contra los Clinton, teniendo en cuenta que Terry Mcauliffe era un ex funcionario de Clinton. Con respecto a la pregunta más importante, creo que hay una decepción significativa con la administración Biden, no solo por parte de los conservadores, sino de todos los lados, incluidos los liberales moderados y de extrema izquierda. Hay críticas a todo, desde la mala gestión para combatir la covid-19 hasta la crisis migratoria y las administraciones que parecen mostrar un total desinterés por la tasa de inflación que ha sido causada por sus acciones. De momento no hay buenas noticias para contrarrestar la serie de mazazos que ha sufrido Estados Unidos desde marzo de 2020.