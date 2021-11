Detienen la subasta de un kit de tatuaje que se usaba por los nazis en Auschwitz

Un tribunal de Tel Aviv (Israel) detiene la subasta online de un kit de tatuaje que, supuestamente, se usó en Auschwitz para grabar el infame número de identificación en los presos de los campos de concentración nazi.

Se trata de una serie de mini placas de metal con unas finas agujas que se clavaban en la piel de los presos haciendo presión para luego aplicar tinta sobre la piel grabada. El kit, cuyo valor –según anunciaba el subastador en su página web- ronda los 40.000 dólares, fue descubierto por un grupo de supervivientes del holocausto. La venta se ha paralizado tras la protesta de supervivientes del Holocausto, informa la agencia Reuters.

El kit pertenece a un coleccionista privado e incluye ocho troqueles de acero del tamaño de una uña, forrados con alfileres para formar los números que habrían sido presionados con tinta sobre los brazos de los prisioneros para tatuar un número de serie, según ha explicado el subastador Meir Tzolman.

Su página web lo había considerado “el más impactante de los objetos del Holocausto”, con un valor de venta previsto de 30.000 a 40.000 dólares. La puja alcanzó los 3.400 dólares el miércoles, cuando el Tribunal de Distrito de Tel Aviv accedió a una solicitud de los supervivientes para ordenar la suspensión de la subasta a la espera de una audiencia el 16 de noviembre para decidir si debía continuar. El sitio web de Tzolman fue modificado para mostrar que la venta había sido suspendida. Más de 1,1 millones de personas (la mayoría judías) fueron asesinadas en Auschwitz, en suelo polaco ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. En total, murieron seis millones de judíos. No obstante, Israel no tiene ninguna ley contra la venta privada de reliquias del Holocausto. La declaración de un portavoz de la Corte no especificó la base legal para la orden judicial del miércoles, tal y como informa Reuters.

Yad Vashem, el centro mundial de conmemoración del Holocausto con sede en Jerusalén, dijo que debería tener la posesión de artículos como los troqueles subastados. “El comercio de estos artículos es moralmente inaceptable y sólo fomenta la proliferación de falsificaciones”, dijo Dani Dayan, presidente de Yad Vashem.

Entrevistado antes del requerimiento judicial, Tzolman dijo que era nieto de supervivientes del Holocausto que habían sido tatuados. Defendió la subasta -de la que se llevaría una comisión del 25%- como un medio de garantizar que los troqueles llegaran a “las manos adecuadas”.

“El vendedor está decidido a vender como sea”, dijo. “Hemos recibido llamadas de decenas de personas que quieren pujar por esta pieza y donarla. Cada uno apuntó el nombre de un museo diferente relacionado con el Holocausto”.

Tzolman dijo que los troqueles habían sido certificados como procedentes de Auschwitz. No compartió dicha documentación con Reuters. El sitio web del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos dice que algunos tatuajes de Auschwitz se aplicaron con un estilete y otros utilizando “un sello metálico especial, que contiene números intercambiables formados por agujas de aproximadamente un centímetro de longitud”.

El Memorial de Auschwitz en Polonia dijo que las fotografías de los troqueles parecían similares a las de su colección. “Si fueran auténticos, el hecho mismo de que se pongan en subasta objetos históricos tan singulares -y no se entreguen a una institución que conmemora a las víctimas y educa sobre la tragedia de Auschwitz- merece las palabras de protesta y condena”, dijo el responsable de prensa del memorial, Pawel Sawicki.