“Sin vacuna no hay trabajo”: El Gobierno de Reino Unido deja en el paro a más de 50.000 trabajadores de residencias de ancianos

Theresa Ingram-Gettins dirige la residencia de ancianos Boldmere Court Care Home en Birmingham. Sufrió una crisis nerviosa como consecuencia de verse obligada a despedir a seis miembros del personal, que se negaron a vacunarse contra el coronavirus. Ella le suplicó a las autoridades que no le obligaran a hacerlo, rogó al Ejecutivo de Reino Unido y al premier británico, Boris Johnson, que dieran una tregua para buscar otras soluciones, pero solo se encontró con un “no”, vinculado a la nueva normativa británica que impide a los trabajadores de residencias de ancianos asistir a su lugar de trabajo a partir de este jueves si no se han vacunado previamente contra la enfermedad de covid-19.

Según la legislación, que entró en vigor esta medianoche, todo el personal de estos centros debe estar registrado y haber sido vacunado con las dos dosis de la vacuna para poder seguir acudiendo a su lugar de trabajo con normalidad, a menos que cuenten con una exención médica. El sector ya tenía menos de 100.000 trabajadores antes de la pandemia, y con esto, se produce un “mazazo”, como han advertido los sindicatos, que alegan que el 90% de la población británica ya está vacunada.

Datos del Gobierno apuntan a que unos 50.000 trabajadores se encontraban en esta situación a pocos días de la fecha límite para la entrada en vigor de esta normativa. Miles de ellos contarían con exenciones o habrían solicitado los documentos necesarios para justificar la falta de vacunación. Asimismo, las autoridades consideran que la mitad de ellos contarían al menos con una dosis. El Ministerio de Sanidad ha indicado que espera que el número de trabajadores vacunados ha aumentado durante los últimos días.

El miércoles, varios grupos de trabajadores solicitaron retrasar la fecha límite hasta abril al aseverar que la política “sin vacuna no hay trabajo” se convertirá en “sin personal no hay cuidado”. “Hay familias con preocupaciones muy reales de que las residencias de ancianos simplemente no tengan suficiente personal para cuidar adecuadamente a sus familiares. El sector se ha derrumbado cuando se ha encontrado con decenas de miles de vacantes”, dijo Nadra Ahmed, presidenta de la Asociación Nacional de Atención, a MailOnline.

“Retirarnos nuestra posibilidad de mantener al personal con experiencia de cara al duro invierno muestra una falta de entendimiento sobre el valor de los ciudadanos y el acceso a estos servicios”, lamentaba Ahmed.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad, que ha admitido que es su responsabilidad "hacer todo lo posible por proteger a la población vulnerable", ha defendido no obstante que desde que la medida se anunció ha aumentado la vacunación entre el personal de estos centros del 80 por ciento al 94 por ciento.

Decisión del Ministerio de Sanidad

“Tienen una responsabilidad única”, ha recalcado el ministro de Sanidad, Sajid Javid, quien ha defendido la medida como una manera de “evitar daños previsibles”. Solo aquel personal que no trabaje de cara al público estará exento de esta nueva norma, que está previsto que entre en vigor a partir del primero de abril del próximo año.

La medida del Gobierno británico se aplicará al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Inglaterra, así como en otra serie de espacios de atención social regulados por la Comisión de Calidad de la Atención (CQC), como en centros de mayores, donde sus trabajadores deberán haber recibido la dos dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de este jueves.

Mientras, las autoridades sanitarias británicas han constatado 42.408 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y 195 fallecidos a causa de la enfermedad. Estas cifras han elevado los totales a 9.448.402 y 142.533, respectivamente.

Reino Unido está inmerso en un empeoramiento de la situación de la pandemia, que ha llevado a expertos a pedir la imposición de restricciones para frenar la propagación de la enfermedad. El Gobierno británico ha fiado el desarrollo de la situación de la pandemia a la vacunación. Hasta este jueves, el 79,9 por ciento de la población de Reino Unido cuenta con el esquema completo de inmunización.