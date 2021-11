¿Qué está pasando en Cuba y por qué el régimen castrista no permitió la marcha del 15-N?

Desde hace varias décadas Cuba vive en una crisis social, económica y política permanente, una triste realidad que se ha agravado en los últimos meses a causa de la pandemia de la covid-19 y la escasez de alimentos y productos básicos.

Y es que una gran parte del pueblo cubano exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel un cambio pacífico y democrático, a la vez que señalan al régimen castrista como responsable de la falta de medicamentos, vacunas y recursos sanitarios. Todo este cúmulo de factores y hartazgo social ha provocado que la oposición cubana convocase varias protestas desde el mes de julio para exigir medidas que cambien el rumbo de un país caribeño sumido en una gran crisis.

Y eso que la renuncia de Raúl Castro como presidente de Cuba en 2018 supuso un atisbo de luz y esperanza para los que desean instaurar la democracia en el país, pese a que el mandato de Díaz-Canel supone una continuación de la política castrista.

¿Por qué se convocó a la marcha del 15-N?

Opositores al gobierno cubano convocaron a una protesta masiva este 15 de noviembre conocida como ‘Marcha Cívica por el Cambio’ con la intención de llenar las calles como ocurrió el pasado 11 de julio, un hecho histórico que traspasó sus fronteras. Sin embargo, la diferencia es que para esta última manifestación el régimen castrista ya había advertido que no permitiría tal marcha.

Hashtags como #SOSCuba, #CubaLibre o #PatriaYVida se han hecho virales en los últimos meses. Como hasta el momento no ha habido una solución a todos los problemas mencionados anteriormente para la población de Cuba, las demandas han pasado a exigir el regreso de la democracia para elegir un nuevo gobierno con libertad, y por ello se convocó a la marcha del 15-N que fue apoyada fuertemente en las redes sociales y pintaba que sería otra jornada histórica de lucha.

Desgraciadamente, como sucede en todo país que se encuentra bajo un régimen, las manifestaciones populares no son bien vistas por el gobierno y se advirtió que no se reconocería la legitimidad de dicha protesta porque en Cuba no se permiten las manifestaciones a menos que sean institucionales, es decir, promovidas por el Estado.

El gobierno de Díaz-Canel advirtió mediante un comunicado que la marcha sería considerada ilícita, lo que se traduciría en la salida a las calles de las fuerzas del orden para impedir su realización. Sin ir más lejos, en las redes se denunció que efectivamente la policía y el Ejército patrullaron en diferentes zonas del país caribeño para impedir que la gente saliera a las calles a manifestarse.

¿Por qué el régimen no permitió la protesta?

Desde el pasado mes julio hasta el día de hoy, el discurso de Díaz-Canel y del gobierno cubano es el mismo. Hace unos días, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que todo el movimiento detrás de las marchas en contra del régimen como la que se planeaba llevar a cabo este 15-N fueron orquestadas desde Estados Unidos con varios objetivos: desestabilizar al país, impulsar una intervención militar extranjera y promover así un cambio de sistema político en Cuba.

“Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultaneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba ensayada en otros países”, señalaban en el comunicado en que el informaron que no permitirían la marcha de este 15 de noviembre.

Asimismo, el régimen cubano ha manifestado en más de una ocasión que sí realmente se busca libertad en Cuba, Washington debe retirar el bloqueo económico, pues culpan a éste de las crisis financiera y sanitaria que provocaron el estallido de las protestas.

Manifestaciones en otros países

Ante las dificultades para salir a las calles y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad en todo Cuba, la marcha del 15-N se vivió con más intensidad en otros países como en España, donde decenas de cubanos se manifestaron en Madrid al grito de “Patria y vida” para protestar contra el gobierno de Díaz-Canel, en una de las muchas protestas que tuvieron lugar en todo el mundo en condolencia con la isla.

El grito del pueblo cubano en el #15NCuba en Madrid: "No tenemos miedo" 🇨🇺🇪🇦 pic.twitter.com/nI1jUzXM7S — Nacho Bongiovanni (@N_Bongiovanni) November 15, 2021